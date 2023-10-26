Врачи забили тревогу: что известно о проблемах со здоровьем Василия Уткина Mash: врачи диагностировали у Василия Уткина атеросклероз

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Василий Уткин

Врачи диагностировали у спортивного журналиста и владельца футбольного клуба «Эгриси» Василия Уткина атеросклероз, сообщает Telegram-канал Mash. Что об этом известно, при чем тут лишний вес?

Что известно о проблемах со здоровьем Уткина

Причиной проблем со здоровьем мог стать вес Уткина, который, по информации канала, превысил отметку 200 кг. Сообщается, что врачи диагностировали у журналиста повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

«Из-за явных проблем с весом легенда комментаторской будки получил осложнения сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

На состояние Василия Уткина общественность обратила внимание после публикации в Сети видео, которое было сделано во время футбольного матча в Волгограде. Актер Стас Садальский разместил ролик в своем Telegram-канале и заявил, что журналисту нужно последовать примеру российских звезд и начать худеть.

Что известно о борьбе Уткина с лишним весом

Василий Уткин в интервью Дмитрию Гордону (внесен минюстом РФ в список иноагентов) в 2020 году признался, что ему мешает лишний вес. Причиной его появления журналист считает отсутствие мобильности, а также свою лень.

Десять лет назад бывший комментатор сделал операцию по уменьшению желудка в Германии. Тогда его вес достигал 215 кг. За время реабилитации ему удалось скинуть 90 кг.

«Я сделал резекцию желудка. Не опасно ли это? В клинике в Штутгарте это было неопасно. Это урезание желудка, такие операции делают. Но я должен сказать, что ничего не происходит автоматически. Эта операция дает гарантию похудеть на 10–15%. Я весил 215 кг, а в конце концов дошел до 130–125 кг. 215 кг — это ужас», — рассказал он.

По словам Уткина, за свою жизнь ему приходилось неоднократно худеть. Он сидел на диетах и прибегал к различным другим методам.

«Наверное, это мой крест, моя слабость. Ничего не могу с собой поделать», — заявил Василий Уткин.

Как врачи оценивают состояние Василия Уткина

Звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с NEWS.ru сообщила, что Василию Уткину необходимо изменить образ жизни, в противном случае его будут ждать серьезные проблемы со здоровьем.

«Избыток веса — это факторы риска для работы сердечно-сосудистых систем, углеводного обмена, также сахарного диабета. Последствия могут быть необратимы, так как ожирение напрямую связано с онкологией. То есть проблем со здоровьем может быть много, и, конечно, это вызывает беспокойство», — отметила Королева.

По мнению медика, Уткину не хватает мотивации взяться за свое здоровье. Маргарита Королева считает, что близкие комментатора должны посодействовать в этом. Также врач предостерегла журналиста от самостоятельных попыток похудеть.

«Сбрасывать вес нужно обязательно при помощи врачей, так как в таком организме уже накоплено много патологических факторов. Действовать придется пошагово, расписывать программу, которая позволит ему терять лишние килограммы», — указала диетолог.

Врач-психотерапевт Михаил Гаврилов обратил внимание, что после резекции желудка для сохранения результата пациент должен изменить отношение к себе, еде и окружающему миру, поскольку хирургическое вмешательство не устраняет причины возникновения ожирения.

«Реабилитационная программа после операции имеет огромное значение. И если у пациента отсутствует должная реабилитационная помощь, то мы можем получить вот такой эффект, как у Василия Уткина», — сказал KP.RU психотерапевт.

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