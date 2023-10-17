Россиянка скинула 18 кг за два часа Мурманские врачи вырезали пациентке 18-килограммовую опухоль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Мурманской области за два часа лишилась 18 килограммов после того, как обратилась к врачам, сообщается на официальном сайте регионального Минздрава. Пациентке удалили опухоль, которая за два года разрослась до 30 сантиметров в диаметре.

Пациентка попала на прием к гинекологам в августе 2023 года. Она пожаловалась врачам на сильное увеличение живота за последние пару лет и попросила о помощи. Специалисты по итогам обследования выяснили, что всему виной была огромная опухоль. Диаметр образования составлял 30 сантиметров, а масса — 18 килограммов.

Врачи госпитализировали пациентку в онкологический диспансер, где хирурги удалили опухоль. Операция длилась всего два часа, в результате россиянка похудела на 18 килограммов. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее заведующий отделением сосудистой хирургии больницы Владимир Никольский рассказал NEWS.ru, что специалисты Жуковской больницы успешно провели операцию по удалению 7-сантиметрового тромба у 40-летней пациентки. По его словам, ее нога увеличилась до таких размеров, что не влезала в обувь. Сперва врачи удалили ей подвижный тромб, а затем и фильтр. Кожный покров на ногах пациентки стал фиолетовым.