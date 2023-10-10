«Подлецы со скальпелем»: Фадеев высказался о пластических хирургах Продюсер Фадеев призвал внимательно подходить к выбору пластического хирурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям следует внимательно подходить к выбору пластических хирургов, чтобы не попасть в руки «подлецов со скальпелем», заявил продюсер Максим Фадеев на фоне скандала, разгоревшегося вокруг хирурга Тимура Хайдарова. В разговоре с KP.RU он уточнил, что искать специалиста нужно не по красивым фотографиям в социальных сетях, а по реальной статистике осложнений.

У каждого пластического хирурга существует статистика: осложнений 3–5% из 100% — это норма. Если больше — вопрос. <...> Поэтому прежде, чем ставить свою жизнь на кон, подумайте, в чьи руки вы ее вверяете. Берегите себя, дорогие женщины, от подлецов со скальпелем, — отметил продюсер.

Сам Фадеев, который два года назад похудел на 127 кг, отказался делать подтяжку кожи. Он пояснил, что «пластическая хирургия превратилась в чистый бизнес», поэтому он не рискнул бы пойти на подобные процедуры. Продюсер подчеркнул, что иногда у него создается впечатление, что некоторым хирургам просто нравится «видеть страдания своих пациентов».

До этого певицы Анастасия Сланевская, известная как Слава, и Любовь Успенская публично рассказали о неудачных пластических операциях, которые им провел Хайдаров. Впоследствии число пострадавших от действий хирурга выросло до 60 человек, которые объединились в инициативную группу.

Почетный адвокат РФ Людмила Айвар призвала создать государственный рейтинг пластических хирургов. По ее словам, сегодня люди выбирают врача по «ненастоящим» отзывам, что зачастую приводит к плачевным результатам.