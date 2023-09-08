Правда ли, что у Литвиновой опасное заболевание: почему она сильно похудела

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рената Литвинова

Актриса Рената Литвинова опубликовала в микроблоге новые снимки, сделанные у бассейна. Поклонники обратили внимание на то, что телеведущая сильно похудела, и даже заподозрили ее в анорексии. Чем она может болеть?

Почему Литвинову заподозрили в болезни

В соцсетях Ренаты Литвиновой появились ее новые снимки в купальнике. В кадре артистка позирует у бассейна и выглядит очень исхудавшей.

«Почему она такая худая стала? У нее анорексия? Страшно за Ренату», «Она так сильно похудела из-за спорта? На одном из фото гантелю в руке держит, чтобы не сдуло?», «Чересчур худая. Некрасиво. 100% болеет», пишут пользователи Сети.

Поклонники уже не первый раз обращают внимание на худобу Литвиновой. В прошлом году актриса отмечала, что сбросила вес на фоне стресса из-за спецоперации. При этом она опровергла информацию о болезни.

«Ничто так не худит, как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и замерзать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать», — говорила Литвинова.

Что о худобе Литвиновой сказал психиатр

Психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров заявил NEWS.ru, что Рената Литвинова может страдать орторексией. Он объяснил, что при таком состоянии люди переходят на низкокалорийное питание, активно занимаются спортом, а также отличаются эксцентричным поведением.

«Тут можно говорить об орторексии, когда суперправильное, низкокалорийное питание, большое количество занятий спортом и очень эксцентричное, эпатирующее поведение. Всегда надо чем-то отличаться, выделяться манерой речи, фигурой, высказываниями или демонстрацией нетрадиционной ориентации. Все время хочется быть в центре внимания. Вот теперь предъявленные людям мощи — реальные они или фотошоп, но еще до анорексии далеко», — прокомментировал Шуров.

Психиатр напомнил, что Литвинова негативно высказывалась о полных людях, и отметил, что артисты — это «нарциссы и истероиды», которые зациклены на своей внешности и болезненно воспринимают старение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рената Литвинова

Кто еще из знаменитостей сильно похудел

Народный артист России Филипп Киркоров похудел с помощью пластических хирургов. Поп-король сделал липосакцию, а также обзавелся кубиками пресса и вставил имплантаты в ягодицы. Поначалу он отшучивался, что лег под нож, чтобы «не вызывать рвотный рефлекс у зрителей», но позже заявил, что на перемены его толкнуло появление новой возлюбленной.

Лариса Долина признавалась, что с сентября 2020 года по март 2021-го смогла скинуть 20 килограммов. Привести себя в форму ей помогла корректировка питания. При этом к активным занятиям спортом она не прибегала.

«Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я — самая красивая в мире. Это я к тому, что могу позволить себе сегодня облачаться в одежду вот таких ярких, обнадеживающих цветов и самой радоваться, что вроде красиво!» — делилась исполнительница в соцсетях.

Телеведущая Анфиса Чехова признавалась Lenta.ru, что ради похудения заменила сладости стевией и сиропом агавы. Так ей удалось скинуть 25 килограммов. По мнению Чеховой, секрет стройности — это совокупность четырех факторов: питания, физических нагрузок, здоровья и психологического состояния. Она отмечала, что перед подбором программы питания и тренировок нужно проверить гормональный фон, работу системы пищеварения и сердца, а также исключить заражение паразитами.

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