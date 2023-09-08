Психиатр предположил, чем болеет исхудавшая Литвинова Психиатр Шуров: Литвинова может страдать орторексией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова

Актриса Рената Литвинова может страдать орторексией, предположил в беседе с NEWS.ru психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. По его словам, при таком состоянии люди переходят на низкокалорийное питание, активно занимаются спортом, а также отличаются эксцентричным, эпатирующим поведением. Ранее в Сети появились фото исхудавшей Литвиновой у бассейна.

Тут можно говорить об орторексии, когда суперправильное, низкокалорийное питание, большое количество занятий спортом и очень эксцентричное, эпатирующее поведение. Всегда надо чем-то отличаться, выделяться манерой речи, фигурой, высказываниями или демонстрацией нетрадиционной ориентации. Все время хочется быть в центре внимания. Вот теперь предъявленные люди мощи — реальные они или фотошоп, но еще до анорексии далеко, — сказал Шуров.

Психиатр отметил, что Литвинова очень негативно отзывается о полных людях. Шуров напомнил, что актеры и актрисы — это «нарциссы и истероиды», крайне зацикленные на своей внешности и крайне болезненно воспринимающие старение.

Ранее Литвинова и певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) отписались друг от друга в соцсетях после ссоры. Актриса впервые за последние три года не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя ранее не пропускала эту дату, отмечает канал. Причина ссоры не называется.