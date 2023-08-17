«Весит меньше 50 кг»: Дана Борисова рассказала о резком похудении матери Дана Борисова сообщила, что после диеты ее мама начала отказываться от еды

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о резком похудении ее матери после участия в группах по 12-шаговой программе избавления от расстройств пищевого поведения. По ее словам, с осени 2022 года Екатерина Андреевна сбросила более 19 килограммов, но не смогла вовремя остановиться, после чего ее вес опустился ниже 50 килограммов и она потеряла интерес к пище.

За большую часть осени и зиму мама похудела с 69 до 57 килограммов. Тела и мышц практически не осталось. Ситуация катастрофично вышла из-под контроля, мама весит уже меньше 50 кг и не может заставить себя есть, — поделилась переживаниями Борисова.

Борисова рассказала, что в мае ее мама приезжала из Крыма в Москву и говорила, что не хочет больше худеть, однако по правилам программы она не могла самовольно изменить свой рацион. Екатерина Андреевна подала запрос своему куратору, чтобы тот разрешил ей вернуть в рацион углеводы в виде гречки, риса и киноа. Однако ждать его пришлось слишком долго.

Когда мама его [разрешение] получила, была уже 52 килограмма. Эта новость меня огорошила, я очень переживаю, — добавила Борисова.

Ранее психотерапевт Диана Генварская назвала расстройство пищевого поведения (РПП) разновидностью наркомании. По словам эксперта, оно считается у психиатров трудноизлечимым заболеванием, но шанс на выздоровление у пациента все же есть. Медик напомнила, что РПП — это патологические состояния, при которых человек переедает (булимия) или, наоборот, сильно ограничивает себя в еде (анорексия). Чтобы излечиться от болезни, нужно научиться правильно расслабляться, а также посещать группы психологической поддержки.