Психотерапевт рассказала, как избавиться от расстройства пищевого поведения Психотерапевт Генварская назвала расстройство пищевого поведения разновидностью наркомании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то, что расстройство пищевого поведения (РПП) считается у психиатров трудноизлечимым заболеванием сродни наркомании, шанс на выздоровление у пациента все же есть, рассказала РИАМО врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская. Она напомнила, что РПП — это патологические состояния, при которых человек переедает (булимия) или, наоборот, сильно ограничивает себя в еде (анорексия). Чтобы излечиться от болезни, нужно научиться правильно расслабляться, а также посещать группы психологической поддержки.

Это как зависимость. Как только человек начинает перенапрягаться из-за жизненных обстоятельств, то есть выходить из своей зоны баланса, то у него тут же проявляется тяга к тому или другому — это та же история с наркоманией, но только пищевой, — пояснила специалист.

Она рассказала, что для избавления от РПП человеку нужно знать, как себя расслаблять и не перенапрягать, поддерживать необходимый уровень витаминов, вести здоровый образ жизни — правильно и есть, и спать. Кроме того, важно научиться выстраивать правильные отношения с людьми и выходить из токсичных.

Это важно, потому что чаще всего больные булимией, анорексией входят в самые токсичные отношения — рядом с ними будут находиться нарциссы, потребители и так далее, — подчеркнула психотерапевт.

Эксперт порекомендовала пациентам с РПП посещать группу психологической поддержки, где он сможет разобраться в причинах возникновения его состояния, и научиться справляться с проблемами.

В качестве примеров успешной борьбы с РПП психотерапевт привела таких знаменитостей, как Деми Мур, Анджелина Джоли, Виктория Бекхэм и Джейн Фонда.

Ранее психиатр Сергей Климчук, специализирующийся на расстройствах питания, рассказал, что страдающие анорексией мужчины умирают чаще женщин в процентном соотношении.