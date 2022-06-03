Уткин: «Раз спорт вне политики, почему в РФ не показывают матчи Украины?» Уткин заявил, что матч сборной Украины порвал бы рейтинги в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василий Уткин

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался на тему того, что в России не показывают матчи сборной Украины в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года. Уткин на своём YouTube-канале отметил, что матчи украинской национальной команды порвали бы рейтинги в России, но не транслируются в силу политических обстоятельств.

Сборная России, увы, продолжает свой вынужденный отдых. Если вы убеждены, что это происходит по политическим причинам, а спорт вне политики, то я вам предлагаю задуматься: почему в России невозможно было посмотреть матч Шотландия — Украина и невозможно будет посмотреть матч Уэльс — Украина? Тоже по политическим причинам, — добавил он.

Матч отбора Шотландия — Украина состоялся в Глазго 1 июня. Подопечные Александра Петракова одолели шотландцев со счётом 3:1. Благодаря этой победе сборная Украины вышла в финал квалификации, где сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдёт в Кардиффе 5 июня.

Ранее ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов объяснил, почему телеканал не транслировал матч отбора к чемпионату мира 2022 года Шотландия — Украина. Журналист отметил, что игру, «участие в которой принимает футболист, оскорбивший президента России Владимира Путина, не нужно показывать».