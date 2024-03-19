Что известно о причине смерти и последних днях жизни Василия Уткина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Василий Уткин

Российский комментатор Василий Уткин скончался сегодня, 19 марта, на 53-м году жизни. Что известно о кончине спортивного журналиста, причине смерти и его последних днях жизни, какие новости выходили?

Что известно о смерти Василия Уткина

По данным Telegram-канала Baza, Уткин скончался днем 19 марта в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По информации источника, предварительная причина смерти комментатора — тромбоэмболия легочной артерии.

«Он был доставлен туда машиной скорой помощи. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — он скончался в 16:01», — говорится в сообщении канала.

Как уточняет Baza, врачи пытались дважды реанимировать Василия Уткина, в первый раз — удачно.

«После того как журналиста доставили в больницу, его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Тромбы мешали проходу крови, и в итоге у Уткина произошла остановка кровообращения. Врачи реанимировали его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось. После этого Уткин скончался», — сообщает источник.

Что известно о последних днях жизни Василия Уткина

За две недели до смерти Василий Уткин начал усиленно худеть — как ему и советовали врачи четыре месяца назад, сообщает Telegram-канал Mash.

«Три дна назад Василий чувствовал себя хорошо, на проблемы со здоровьем не жаловался. Находился в своем загородном доме и вчера вернулся в Москву», — уточнили авторы канала.

В последнее время Василий Уткин активно вел свой Telegram-канал, комментируя и делая прогнозы на спортивные матчи. Также он вел собственный YouTube-канал, развивал любительский футбольный клуб «Эгриси» и иногда комментировал матчи на площадке Okko.

Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press

Что известно о проблемах со здоровьем Уткина

В октябре 2023 года врачи диагностировали у Василия Уткина атеросклероз, сообщает Mash. Причиной проблем со здоровьем мог стать вес Уткина, который, по информации канала, превысил отметку в 200 килограммов.

«Из-за явных проблем с весом легенда комментаторской будки получил осложнения сердечно-сосудистой системы», — уточнил источник.

На состояние Василия Уткина общественность обратила внимание после публикации в Сети видео, которое было сделано во время футбольного матча в Волгограде. Актер Стас Садальский разместил ролик в своем Telegram-канале и заявил, что журналисту нужно последовать примеру российских звезд и начать худеть.

Василий Уткин в интервью Дмитрию Гордону (внесен минюстом РФ в список иноагентов) в 2020 году признался, что ему мешает лишний вес. Причиной его появления комментатор называл отсутствие мобильности, а также свою лень.

Десять лет назад Уткин сделал операцию по уменьшению желудка в Германии. Тогда его вес достигал 215 килограммов. За время реабилитации ему удалось сбросить 90 килограммов.

«Я сделал резекцию желудка. Не опасно ли это? В клинике в Штутгарте это было не опасно. Это урезание желудка, такие операции делают. Но я должен сказать, что ничего не происходит автоматически. Эта операция дает гарантию похудеть на 10–15%. Я весил 215 кг, а в конце концов дошел до 130–125 кг. 215 кг — это ужас», — рассказал он.

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