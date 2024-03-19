«Невозможно поверить»: Собчак о смерти Уткина Собчак об Уткине: он был нездоров, но в его смерть невозможно поверить

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Василий Уткин, 2016 год

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что друзья подтвердили ей смерть спортивного комментатора Василия Уткина. Она призналась, что ей сложно поверить в его уход из жизни.

Какой кошмар. Созвонилась сейчас с друзьями — умер Вася Уткин. Невозможно поверить. Да, Вася был нездоров, но вот так... — написала Собчак.

О смерти Василия Уткина ранее сообщил телеканал «Матч ТВ». Комментатору было 52 года. Спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что у Уткина могло случиться «что-то с сердцем». Инсайдер признался, что в шоке от такой новости.

В октябре 2023 года Telegram-канал Mash сообщал, что врачи диагностировали у Уткина атеросклероз. По данным канала, причиной проблем со здоровьем мог стать вес журналиста, превысивший 200 кг, что привело к осложнениям сердечно-сосудистой системы. По информации Mash, у Уткина выявили повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

В конце декабря Уткин рассказал подписчикам в своем Telegram-канале, что его приглашали на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». По его словам, он не смог посетить мероприятие, так как «не прошел дресс-код».