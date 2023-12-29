Составлен список звезд, которые отказались прийти на вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василий Уткин

Некоторые знаменитости, которых пригласили на «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, отказались на нее прийти. Кто эти люди, кто вошел в список приглашенных?

Почему на вечеринку Ивлеевой не пришел Уткин

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин ответил на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале. Один из пользователей поинтересовался, приглашали ли комментатора на скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева.

По словам Уткина, он получил приглашение на это мероприятие, однако не смог его посетить, поскольку «не прошел дресс-код».

«Звали (на вечеринку Ивлеевой — NEWS.ru). Я не прошел дресс-код», — написал журналист.

Почему Смолов и Канделаки не посетили вечеринку Ивлеевой

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», на скандальное мероприятие Ивлеевой приглашали еще двух человек, связанных с российским спортом. Так, на вечеринку позвали генерального продюсера телеканалов «Матч ТВ» и ТНТ Тину Канделаки.

Кроме того, в числе приглашенных был нападающий московского футбольного клуба «Динамо» и сборной России Федор Смолов, утверждает Telegram-канал.

«В списке приглашенных на вечеринку Ивлеевой был нападающий „Динамо“ Федор Смолов. Также на вечеринку была приглашена бывший генеральный продюсер канала „Матч ТВ“ Тина Канделаки. По разным причинам на тусу они не пошли», — пишет «Мутко против».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тина Канделаки

Кого еще звали на вечеринку Ивлеевой, но они не пришли

По данным Telegram-канала Baza, мероприятие в «Мутаборе» 20 декабря также не посетили, несмотря на приглашение, рэпер Тимати и его девушка, актеры Филипп Янковский и Настасья Самбурская, музыкальный продюсер Яна Рудковская и еще несколько звезд.

«На вечеринку almost naked Анастасии Ивлеевой был приглашен почти весь „cвет“ — около 450 человек. Среди тех, кто получил приглашение и не пришел: Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский», — сообщает источник.

Baza добавляет, что не вечеринку Ивлеевой также не пришли артисты, которые ранее встречались с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, — певцы Instasamka (настоящее имя — Дарья Затеева) и Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев).

Кого из звезд не наказали за посещение «голой» вечеринки Ивлеевой

Никаких санкций со стороны медиасферы и компетентных органов не последовало в отношении телеведущей Ксении Собчак. Этот факт возмутил отца Ивлеевой.

«Она взрослый ребенок, девка умная (Ивлеева. — NEWS.ru). Если так поступила, значит, так надо было. Вы разбирайтесь не с Настей, а с Собчак! Настя не уезжает из страны, ведет в России свои дела, свой бизнес. С какого перепугу там вообще Собчак? Занимайтесь ею!» — заявил Вячеслав Ивлеев в разговоре с Daily Storm.

Избежал «наказания» рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). На следующий день после вечеринки Ивлеевой он раскритиковал мероприятие и отметил, что почти сразу покинул его. Позднее артист назвал вечеринку «Содомом и Гоморрой».

«Это не вечеринка, а Содом и Гоморра. Вакханалия. Ивлеева подставила всех», — подчеркнул Джиган в беседе MSK1.RU.

Критических отзывов и санкций за посещение или участие в организации «голой» вечеринки Ивлеевой также избежали бизнесвумен Ольга Карпуть, актриса Анастасия Красовская (милиционерша Ирина Сергеевна из «Слова пацана»), главный редактор журнала Pride Ксения Чилингарова, директор по развитию музыкальных проектов во «ВКонтакте» Константин Сидорков, стилист Ксения Смо, модель Эли Мова и блогер Саша Спилберг. Об этом сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

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