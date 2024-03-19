Rammstein, дом в Таиланде, дочь: как живет актриса Анна Цуканова-Котт

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анна Цуканова-Котт

Актриса Анна Цуканова-Котт прославилась в юном возрасте благодаря съемкам в «Ералаше». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Цуканова-Котт

Актриса родилась 16 июня 1989 года в Твери. В раннем возрасте она вместе с родителями переехала в Москву и пошла учиться в специализированную театральную школу. В этот период один из основателей киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский пригласил Цуканову на съемки. В итоге она приняла участие в 17 юмористических сюжетах.

Позднее она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и начала активно сниматься в кино. Известность артистке принесла роль в ленте «Восьмидесятые». Позднее она также появилась в фильмах «Брестская крепость», «Третья мировая», «Обратная сторона Луны», «Мажор», «Каникулы президента» и в российско-португальской драме «Мата Хари».

Цуканова-Котт известна как телеведущая программы «Наши любимые животные» и шоу «Формула еды». Артистка также пробовала себя в роли режиссера и сценариста фильмов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Александр Котт с супругой актрисой Анной Цукановой-Котт

Что известно о личной жизни Анны Цукановой-Котт

На съемочной площадке «Ералаша» артистка познакомилась с режиссером Александром Коттом, который старше ее на 16 лет. Позднее они неоднократно пересекались во время работы, а после поступления актрисы в театральный вуз начали жить в гражданском браке.

«Все на самом деле очень целомудренно, я в 17 лет ему призналась в любви, и только в 18 лет мы начали жить вместе. Вот год я ходила, вздыхала, и, естественно, ко мне никто не относился серьезно, все было по закону» — рассказала она в эфире радио «Европа плюс».

В 18 лет Анна Цуканова забеременела, и в 2008 году у пары родился сын Михаил. В июне 2018 года актриса во второй раз стала мамой — она родила дочь Лею. Официально свои отношения пара оформила в сентябре 2019 года. Артистка взяла себе двойную фамилию.

В феврале 2024 года Цуканова-Котт опубликовала в личном блоге ролик, на кадрах которого запечатлен ее поцелуй с неизвестным мужчиной. Вопросы подписчиков о том, как на видео отреагирует муж, артистка проигнорировала, но позднее объяснила, что готовила проект ко Дню святого Валентина.

Фото: Екатерина Чесноковарн Анна Цуканова-Котт

Чем сейчас занимается Анна Цуканова-Котт

На настоящий момент 34-летняя артистка реализует себя как режиссер и клипмейкер. В 2023 году она сняла клип на песню Zunge для лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Также актриса является учредителем компании «КиноЕда», которая специализируется на создании обедов для киноактеров.

В марте прошлого года Анна Цуканова-Котт приобрела квартиру в Москве. В социальных сетях она рассказала, что покупка квартиры была ее мечтой.

«Ну все, мечта моя сбылась! Я о своей норке мечтала всегда, где на мгновение можно укрыться от суеты, просто спрятаться и быть одной, монтировать, работать, креативить и высыпаться», — написала актриса.

Также у актрисы имеется свое жилье в Таиланде. В 2020 году она сообщила в личном блоге, что приобрела апартаменты на Пхукете.

«Всегда мечтала о „домике на море“! И ура! В новом комплексе на острове Пхукет у меня теперь есть квартира! Год назад муж подарил мне ее, когда эти апартаменты были на стадии стройки, и мы терпеливо ждали год! Теперь я уже этот отдых провела в своей квартире! Это так классно», — делилась Цуканова-Котт.

Читайте также:

«У меня есть сожаление из-за отмены»: где сейчас певец Альберт Асадуллин

Германия, брак с поклонницей, новый сериал: как живет актер Олег Андреев

«Украинцы нам никакие не братья»: где сейчас актриса Елена Ксенофонтова