«Живу во Франции и ненавижу войну»: куда пропала актриса Полина Сыркина

Фото: Социальные сети

Полина Сыркина

Российская актриса белорусского происхождения Полина Сыркина наиболее известна по ролям в фильмах «Однолюбы», «Бариста», «Двойная жизнь». Как сложилась карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Полина Сыркина

Сыркина родилась 20 июня 1986 года в Минске. На родине она окончила государственную академию искусств. Во время учебы в вузе она работала в Драматическом театре Белорусской армии, а после получения диплома была принята в труппу театра-студии киноактера при «Беларусьфильме».

Сыркина дебютировала в кино в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского. Затем актриса снялась в главных ролях в лентах «Дочь генерала» и «Кадет», после чего ее стали приглашать на съемки в Россию. Так, артистка сыграла главную женскую роль в картине «Без права на ошибку» и приняла участие в десятках проектов, среди которых «Расплата за любовь», «Любовь на миллион», «Чего хотят мужчины», «Чужое лицо», «Шанс», «Земский доктор. Возвращение», «Мама-детектив» и другие. К 37 годам в ее фильмографии около 60 работ.

Что известно о личной жизни Полины Сыркиной

Первый раз актриса вышла замуж за коллегу Константина Стрельникова, с которым познакомилась на съемках мелодрамы «В полдень на пристани». Именно вслед за супругом она в 2011 году переехала в Москву, но спустя пять лет пара развелась.

В 2016 году, обучаясь больничной клоунаде, Сыркина познакомилась с членом правления и финансовым директором благотворительного фонда «Доктор Клоун» Иваном Тутуновым. В феврале 2018 года они поженились в Минске, а спустя полгода обвенчались во Франции.

«Мои и Ванины друзья и родные ради нас приехали во Францию из России, Беларуси, Сингапура, США... Нас венчал Ванин старший брат, архимандрит Савва Тутунов, а в апреле он крестил нашу дочь», — делилась актриса.

Сейчас супруги воспитывают троих детей — дочерей Нелли и Таю, а также сына Петра.

Чем сейчас занимается Полина Сыркина

В 2022 году Полина Сыркина вместе с семьей переехала во Францию. В том же году 9 мая она опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором написала: «Ненавижу войну. 9 мая. Праздник, воспевающий мир».

После переезда в марте 2023 года Полина Сыркина родила третьего ребенка — дочь Таю. Она сообщила в социальных сетях, что больше не хочет вести блог о своей профессии, но будет делиться с подписчиками фактами о жизни в эмиграции.

«С 2022 года живу, учусь и сохраняю свои жизненные и профессиональные ценности на новом месте. <...> Мы живем в Подпарижье. Я езжу на репетиции на электричке, выхожу рано утром», — рассказала артистка в соцсетях.

В июне 2023 года Полина Сыркина впервые после переезда во Францию вышла на сцену за границей, отыграв спектакль. Она больше не считает себя российской актрисой.

«Я счастливо жила и работала в Москве 12 лет. Я обрела там дом, семью, свою взрослость, сильно „увеличилась“ в карьере. Люблю Москву и всю эту часть своей жизни. Много очень благодарности и тепла у меня в этом пункте. Скорблю о потере. Формулировку „российская актриса белорусского происхождения“ тоже считаю верной, но уже неактуальной», — заявила Сыркина.

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