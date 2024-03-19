Что известно об уходе Валерия Леонтьева со сцены: причина, реакция коллег

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что уходит со сцены. Что об этом известно, где сейчас живет певец, какие новости выходили сегодня, 19 марта?

Что известно об уходе Леонтьева со сцены

Валерий Леонтьев сообщил об уходе со сцены сегодня, 19 марта, в день своего рождения. Артисту исполнилось 75 лет.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — прокомментировал Леонтьев MK.RU.

Его директор Борис Чигирев также рассказал, что артист прекратит концертную деятельность. Он отметил, что музыкант уже давно покинул сцену.

«Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет», — сказал Чигирев.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Валерий Леонтьев

Как в шоу-бизнесе отреагировали на решение Леонтьева

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уважает решение Валерия Леонтьева. По его мнению, каждый певец сам понимает, когда приходит пора завершить карьеру.

«Вспоминая уход Муслима Магомаева, который завершил карьеру в хорошей форме, мы понимаем, что человек сам чувствует, когда приходит пора уходить. Для Иосифа Кобзона, например, пение было смыслом жизни. И когда он не смог больше выходить на сцену, для него все потеряло смысл. Сцена словно храм для артиста. И я могу сказать, что Валерий Леонтьев достойно отслужил сцене и зрителям. Сейчас он решил, что пора уходить. Это связано со многими вещами. Я уважаю его решение и считаю его правильны», — высказался Пригожин NEWS.ru.

Продюсер добавил, что Леонтьев на протяжении всей карьеры ни с кем не ссорился и не попадал в скандалы, что является редкостью в сфере шоу-бизнеса.

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru назвал правильным решение Леонтьева.

«Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно. Сегодня у него день рождения. Я поздравляю Валерия Леонтьева с юбилеем», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что Леонтьев продержался на сцене 50 лет благодаря харизме, трудолюбию и количеству хитов.

«В шоу-бизнесе все держится на хитах и харизме. Леонтьеву повезло и с первым, и со вторым. Плюс его невероятное трудолюбие, потому что индустрия ценит упорных, идущих вперед, несмотря на неудачи. У Леонтьева всегда получалось. Многое было против него, он был слишком эксцентричным для СССР, но со временем он проявил себя во всей красе», — объяснил он NEWS.ru.

Будет ли Леонтьев выступать на корпоративах

По информации Telegram-канала «НеМалахов», Валерий Леонтьев продолжит давать частные выступления, несмотря на уход со сцены.

«Ну и немного про мнимый уход Валерия Леонтьева. Певец давно живет на две страны, масштабно не выступает. Дело это неблагодарное и очень для здоровья плохо — собрать условный «Олимпийский». Корпоративы и частные вечеринки по-прежнему будут. И денег там в разы больше. Так что все эти заявления об уходе — в пользу бедных», — пишет канал.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валерий Леонтьев

Где сейчас живет Леонтьев

Продюсер Евгений Кобылянский утверждает, что Валерий Леонтьев сейчас живет в США, где давно приобрел недвижимость. По его словам, после начала спецоперации исполнитель специально принял решение не комментировать происходящие события.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“. При этом никого не оскорблять, не задевать и дать возможность прийти к осознанному решению внутри себя», — сказал Кобылянский NEWS.ru.

Однако директор артиста Борис Чигирев утверждал, что Леонтьев не эмигрировал в США на постоянное место жительство. Он объяснил, что музыкант просто регулярно навещает свою жену, которая много лет живет в Америке.

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