Музкритик объяснил, как Леонтьев продержался на сцене 50 лет Музкритик Легостаев: успех Леонтьева объясняется харизмой и трудолюбием

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Музыкальный критик Илья Легостаев предположил в разговоре с NEWS.ru, что советский и российский певец Валерий Леонтьев продержался на сцене 50 лет благодаря харизме, трудолюбию и количеству хитов. По словам эксперта, Леонтьеву пришлось завоевывать место на эстраде, так как для СССР его манера исполнения была слишком эксцентричной.

В шоу-бизнесе все держится на хитах и харизме. Леонтьеву повезло и с первым, и со вторым. Плюс его невероятное трудолюбие, потому что индустрия ценит упорных, идущих вперед, несмотря на неудачи. У Леонтьева всегда получалось. Многое было против него, он был слишком эксцентричным для СССР, но со временем он проявил себя во всей красе, — добавил Легостаев.

Концертный директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что Леонтьев, тайно вернувшийся в Россию из США, решил уйти со сцены в связи с возрастом. По словам директора певца, никакого прощального тура не планируется. Сам Леонтьев в разговоре объяснил, что жанр, в котором он исполнял песни последние 50 лет, «не терпит дряхлости».

Чигирев ранее сообщил NEWS.ru, что Леонтьев не планирует никаких концертов на свой 75-летний юбилей и не намерен отмечать его даже в кругу близких. Он добавил, что артист не считает день рождения праздником. Отвечая на вопрос о том, где сейчас живет Леонтьев — в США или в России, Чигирев сказал, что артист находится в Москве, но его жена Людмила Исакович проживает в Майами.

Чигирев отказался отвечать на вопрос NEWS.ru, почему Леонтьев никогда не высказывался о специальной военной операции на Украине. По его словам, это может сделать только сам артист, но в последние годы Леонтьев вообще не дает интервью.