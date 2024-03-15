Стало известно, выступит ли Леонтьев на свой юбилей Концертный директор Чигирев: Леонтьев не планирует выступлений на юбилей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев не планирует никаких концертов на свой 75-летний юбилей и отмечать его даже в кругу близких не собирается, рассказал NEWS.ru концертный директор певца Борис Чигирев. Он добавил, что артист не считает день рождения праздником.

Все по-прежнему, никаких концертов у Леонтьева не будет. Он никак не собирается отмечать [юбилей], для него это не праздник, — сказал Чигирев.

Отвечая на вопрос о том, где сейчас живет Леонтьев — в США или в России — Чигирев сказал, что артист находится в Москве, но его жена Людмила Исакович проживает в Майами. Как уточнил менеджер исполнителя, в январе этого года певец выступил на вечеринке в Дубае, потому что его пригласили друзья, в другой ситуации он, возможно, не принял бы приглашение.

Чигирев отказался отвечать на вопрос NEWS.ru, почему Леонтьев никогда не высказывался о специальной военной операции на Украине. По его словам, это может сделать только сам артист, но в последние годы Леонтьев вообще не дает интервью.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев выдвинул условия, при которых он вернется к концертной деятельности на большой сцене. Одним из них, по информации канала, является завершение специальной военной операции. Mash пишет: артист принял решение, что если он начнет выступать, то это будет только в России.