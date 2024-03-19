Стало известно, почему Леонтьев решил покинуть отечественную эстраду Леонтьев решил уйти со сцены в связи с возрастом

Народный артист России Валерий Леонтьев, тайно вернувшийся в Россию из США, решил уйти со сцены в связи с возрастом, сообщил РИА Новости его концертный директор Борис Чигирев. Сегодня артисту исполнилось 75 лет.

По словам директора певца, никакого прощального тура не планируется.

Чигирев ранее сообщил NEWS.ru, что Леонтьев не планирует никаких концертов на свой 75-летний юбилей и не намерен отмечать его даже в кругу близких. Он добавил, что артист не считает день рождения праздником.

Отвечая на вопрос о том, где сейчас живет Леонтьев — в США или в России, Чигирев сказал, что артист находится в Москве, но его жена Людмила Исакович проживает в Майами. Как уточнил менеджер исполнителя, в январе этого года певец выступил на вечеринке в Дубае, потому что его пригласили друзья, в другой ситуации он, возможно, не принял бы приглашение.

Чигирев отказался отвечать на вопрос NEWS.ru, почему Леонтьев никогда не высказывался о специальной военной операции на Украине. По его словам, это может сделать только сам артист, но в последние годы Леонтьев вообще не дает интервью.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев выдвинул условия, при которых он вернется к концертной деятельности на большой сцене. Одним из них, по информации канала, является завершение специальной военной операции. Mash пишет: артист принял решение, что если он начнет выступать, то это будет только в России.