Валерий Леонтьев выдвинул условия возвращения на большую сцену Mash: Леонтьев может вернуться на большую сцену после окончания СВО

Telegram-канал Mash пишет, что певец Валерий Леонтьев выдвинул условия, при которых он вернется к концертной деятельности на большой сцене, одним из них является завершение специальной военной. По данным канала, также артист принял решение, что если и начнет выступать, то только в России.

Как стало известно каналу, музыкант признался, что сейчас поет только на частных корпоративах за границей, прайс за такое выступление начинается от $100 тысяч, а все песни он исполняет под фонограмму. По информации канала, Леонтьев отказался от публичного концерта в Дубае в мае из-за возраста. Как пишут авторы, 75-летнему певцу тяжело долго готовиться к классическому шоу и активно танцевать на нем.

По данным канала, музыкант также боится, что не сможет собрать полный зал, а во время выступления возникнут проблемы. Поэтому, как утверждают авторы, Леонтьев решил, что пойдет на риск только в России, где гарантировано будет аншлаг.

При этом менеджер Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг Telegram-каналу SHOT информацию о сорвавшемся майском концерте в Дубае. По его словам, на май концертов в Дубае у него запланировано не было.

Ранее Борис Чигирев назвал недостоверной информацию о том, что артист эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Директор исполнителя подчеркнул, что супруга Леонтьева давно проживает в США. По его словам, исполнитель регулярно навещает жену. Он отметил, что музыкант не планирует выступать с юбилейным концертом в РФ в 2024 году.