Пригожин назвал правильным решение Валерия Леонтьева покинуть сцену

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что уважает решение народного артиста Валерия Леонтьева покинуть сцену и считает его правильным. По его словам, каждый певец сам понимает, когда приходит пора завершать карьеру.

Вспоминая уход Муслима Магомаева, который завершил карьеру в хорошей форме, мы понимаем, что человек сам чувствует, когда приходит пора уходить. Для Иосифа Кобзона, например, пение было смыслом жизни. И когда он не смог больше выходить на сцену, для него все потеряло смысл. Сцена — словно храм для артиста. И я могу сказать, что Валерий Леонтьев достойно отслужил сцене и зрителям. Сейчас он решил, что пора уходить. Это связано со многими вещами. Я уважаю его решение и считаю его правильным, — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что для певца здоровье так же важно, как и для спортсмена. Кроме того, по его словам, очень важна вокальная форма, которую не всегда удается поддерживать.

Конечно, Валерий Яковлевич для своего возраста выглядит очень круто. Он поистине заслуживает звания народного артиста, — заключил Пригожин.

Ранее концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что артист решил уйти со сцены в связи с возрастом. Он добавил, что никакого прощального тура не планируется. Сам Леонтьев объяснил, что жанр, в котором он исполнял песни последние 50 лет, «не терпит дряхлости».