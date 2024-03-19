Последние новости шоубиза 19 марта: SHAMAN, Лолита, Ивлеева, Ургант

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов), Анастасия Ивлеева, Иван Ургант

Иван Ургант заявил, что не уезжал из России, а SHAMAN пропустил концерт на Красной площади. Какие еще новости шоу-бизнеса известны сегодня?

Какие последние новости известны о SHAMAN

18 марта на Красной площади в Москве состоялся митинг-концерт в честь десятилетия со дня присоединения Крыма к Российской Федерации. На мероприятии выступили Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Жуков, Ирина Дубцова, Григорий Лепс и другие артисты.

Однако SHAMAN не вышел на сцену, несмотря на то, что он является исполнителем патриотических композиций. Причина неизвестна.

Продюсер Павел Рудченко предположил, что певец мог пропустить митинг-концерт на фоне загруженности.

«Дронова считают сейчас чуть ли не человеком, который заново сделал популярным направление патриотической песни, что он чуть ли не номер один по патриотике. Но, знаете, тут есть обратная сторона медали. Когда артист становится мегапопулярным, а SHAMAN сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — прокомментировал он NEWS.ru.

По его мнению, решение могло быть принято пиар-командой SHAMAN, а отказ от выступления полезен, «чтобы не замылить глаза», так как он участвует почти во всех патриотических мероприятиях.

Также появилась информация о том, что песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» хотят включить в школьную программу. С таким предложением к Министерству просвещения РФ обратился депутат Госдумы от ЕР Сергей Колунов.

«В народной среде так или иначе сформированы представления о патриотичных исполнителях. Мы четко понимаем, что SHAMAN, группа „Любэ“, Олег Газманов и многие другие любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах. Это песни, наполненные любовью к родине», — объяснил он.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ»

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская заявила, что «голая» вечеринка оказалась самым скучным мероприятием в ее жизни.

«Мне мой приятель сказал: „Ты уже вся сгорбившаяся, глаз потухший из-за гастролей. Сходи. Там будет кто-нибудь из молодых музыкантов. Познакомишься — и будет коллаборация“. Но в итоге, когда я вышла с вечеринки, я своему приятелю сказала: „Это самая скучная вечеринка в моей жизни!“ Мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: „Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время...“ В этот момент нас щелкали, а на фото получается, что нам весело», — рассказала она.

По словам певицы, когда у нее стали отменять выступления из-за участия в «голой» вечеринке, она была удивлена.

«Есть ощущение, что нас наказали так, будто мы как минимум завалили трех человек, расчленили, закопали, съели и еще что-то сделали. Не снимаю с себя ответственности, но мне кажется, что это было чрезмерное наказание», — пожаловалась Лолита.

Также артистка призналась, что из-за отмены концертов сейчас ей приходится экономить на всем, в том числе на команде. Она вынуждена задерживать зарплату своим работникам.

«Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию, вернула деньги всем клиентам за корпоративы, но дальше я должна думать о своей семье. Поэтому больше материально потерял мой коллектив», — добавила исполнительница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны об Ивлеевой

16 марта Анастасия Ивлеева приняла участие в голосовании на выборах президента России. Блогер опубликовала в Telegram-канале фото с избирательного участка № 193 и сопроводила его подписью: «Та самая дверь».

Ранее появилась информация о том, что шкаф, из-за которого Ивлеева подала в суд на мебельную компанию из Санкт-Петербурга, выставят на аукцион, а вырученные деньги направят на нужды спецоперации.

«Шкаф, из-за которого судится Ивлеева, продадут и направят деньги на нужды СВО. Сама блогер подала апелляцию, требуя увеличить сумму компенсации. Ранее она выиграла всего шесть тысяч рублей. Как заявил SHOT руководитель мебельной компании из Петербурга Дмитрий Ларичкин, гардероб, где Ивлеева должна была хранить свои брендовые вещи, будет выставлен на аукцион. На следующей неделе его сборка должна завершиться», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Фото: t.me/ivleeva360 Анастасия Ивлеева

Какие последние новости известны об Урганте

Вчера, 18 марта, в Московском академическом театре сатиры состоялось прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Он скончался 15 марта.

На траурной церемонии появился телеведущий Иван Ургант вместе с женой. Он не стал отвечать на вопросы журналистов о том, вернется ли на телевидение. При этом, когда один из представителей прессы спросил у актера, надолго ли он приехал в Россию, тот заявил, что «никуда и не уезжал».

«Я из России никуда не уезжал», — прокомментировал он.

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