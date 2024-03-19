Пугачева и Галкин: последние новости 19 марта, хотят ли вернуться в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева раскрыла свой секрет исполнения песен, а комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал семейное архивное фото. Какие известны последние новости о них?

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин находится в гастрольном туре по израильским городам. Согласно данным на его официальном сайте, 20 марта комик выступит в Хайфе.

Накануне Галкин опубликовал в личном блоге архивную фотографию. На снимке запечатлены его с Аллой Пугачевой дети — двойняшки Лиза и Гарри. Юморист отметил, что кадр был сделан в 2015 году. Также недавно он разместил в социальных сетях видео с наследниками, запечатленными у моря, однако не уточнил, находятся ли на настоящий момент дети рядом с ним или нет.

Алла Пугачева своего местоположения не раскрывает. В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения на родину. По словам артистки, «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом она пообещала, что если приедет в Москву, то скажет все, что думает.

Бывший муж Аллы Пугачевой музыкант Александр Левшин считает, что исполнительница не оставит семью ради возвращения в Россию.

«Ей не 20 лет, и она сама может решить, как, где и с кем ей провести отмеренные Богом годы. Пугачева — опытная, умная и мудрая женщина. Самое важное, что она — со своей семьей, с мужем, с детьми. И имеет право жить, где хочет, — она приняла такое решение, имеет на это право», — сказал он.

Какими секретами исполнения песен поделилась Пугачева

В преддверии 75-летия Аллы Пугачевой ее фанатский клуб провел конкурс в социальных сетях, в рамках которого любой желающий мог записать видео с исполнением песни Примадонны. Одним из участников оказался вокалист народной эстрадной студии «Миллениум» из Гродно Иван Войтович.

Исполнитель отправил на конкурс сразу несколько своих видео, после публикации которых Пугачева лично похвалила вокальные данные артиста. Позднее Примадонна также прокомментировала ролик, где вокалист исполняет песню «Близкие люди», рассказав секрет правильного исполнения композиций.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Алла Пугачева

«Совет тебе и тем, кому интересны секреты исполнительского искусства. Когда в песне органично переплетаются классная мелодия и сильный текст, не надо помогать доносить песню активностью рук и в проигрыше что-то искать на потолке. Можно придумать вокализ и показать высокие ноты. Дерзай, ты можешь. Не хочется делать замечания „прилюдно“, но что поделаешь. Может, и другим пригодится», — отметила Пугачева.

Как Пугачева отреагировала на исполнение ее песни Анатолием Цоем

Певец Анатолий Цой во время участия в проекте «Маска» исполнял песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». По словам артиста, Примадонне понравилась его версия хита.

«Алле Борисовне очень понравилась моя версия, чему я очень рад и счастлив, потому что в момент, когда ты создаешь кавер, хочется, чтобы твое исполнение понравилось человеку, благодаря которому этот трек стал популярным», — заявил он «Газете.Ru».

Исполнитель обратил внимание, что из всех представителей эстрады, чьи песни он перепевал, только Алла Пугачева дала обратную связь.

«Самая большая похвала была от Аллы Борисовны Пугачевой. Для меня это значит, что я не зря занимаюсь тем, что делаю», — добавил Цой.

Читайте также:

«Патриоты — это те, кто уехал из России»: где сейчас актер Семен Фурман

Пугачева, критика артистов, одиночество: как живет актриса Тамара Семина

«Русские во всем виноваты»: где сейчас украинский политолог Вячеслав Ковтун