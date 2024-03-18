Пугачева и Галкин: последние новости 18 марта, скандалы, возвращение

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал новое видео с детьми, а музыкант Александр Левшин рассказал о вероятности возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. Какие известны последние новости о семье артистов?

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин с начала марта вернулся к гастролям. На настоящий момент комик находится в туре по Израилю, ближайший его концерт состоится 20 марта в Хайфе.

Накануне Галкин опубликовал в личном блоге видеоролик с детьми — двойняшками Лизой и Гарри. Кадры были сделаны у моря, однако точного местоположения шоумен не назвал. Где сейчас находится Алла Пугачева, неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября 2023 года перебралась на Кипр.

В своем последнем видеообращении певица прокомментировала тему возвращения на родину. Пугачева заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом она обмолвилась, что если и приедет в Москву, то скажет все, что думает.

Что о возвращении Пугачевой сказал ее бывший муж

Музыкант, бывший муж Аллы Пугачевой Александр Левшин считает, что фразу о том, что «нормальные люди не собираются в Россию», артистка сказала на нервах.

«Такие слова произносятся, когда люди переживают, раздражены и нервничают. Алла в данном случае просто отреагировала на ситуацию, которая ее как человека поцарапала», — сообщил музыкант.

При этом Левшин не знает, вернется ли Примадонна в Россию насовсем. По его мнению, в 74 года Пугачева предпочтет остаться рядом с семьей.

«Ей не 20 лет, и она сама может решить, как, где и с кем ей провести отмеренные Богом годы. Пугачева — опытная, умная и мудрая женщина. Самое важное, что она — со своей семьей, с мужем, с детьми. И имеет право жить, где хочет, — она приняла такое решение, имеет на это право», — заявил он «Утро.ру».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Левшин

Что Лолита сказала о влиянии Пугачевой на российскую эстраду

Певица Лолита Милявская считает, что Алла Пугачева внесла большой вклад в развитие российской эстрады. По словам исполнительницы, критика Примадонны помогала артистам продвигаться в карьере.

«Она как певица и актриса — фундамент сегодняшней эстрады. Она очень подвинула нашу эстраду вперед», — отметила Лолита в YouTube-шоу «Повесточка».

Милявская также заявила, что не согласна с людьми, которые обвиняют Аллу Пугачеву в разрушении чьей-то карьеры. Певица объяснила, что коллега не могла кому-то запретить участвовать в чужих проектах. По ее мнению, люди такими обвинениями «оправдывают свой инфантилизм».

Кто из артистов прославился благодаря Пугачевой

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что многие звезды российской поп-сцены получили известность благодаря содействию Аллы Пугачевой.

«Из тех, кого она вывела, Сергей Савин, которого уже, в принципе, никто не помнит, из телепроекта. По сути, она не лично помогла, а помогли ее мероприятия, куда приглашались артисты: Сергей Зверев, Аркадий Укупник выступали на ее „Рождественских встречах“. Они получили благодаря этому огромный толчок в шоу-бизнесе, о них узнали, услышали», — заявил Рудченко.

Продюсер также напомнил, что Алла Пугачева участвовала в раскрутке песен многих авторов.

«Алла Борисовна пела песни Игоря Николаева, Ильи Резникова, Александра Шаганова, который был мало кому известен, Игоря Матвиенко благодаря сотрудничеству с Пугачевой на „Рождественских встречах“, где выступал их совместный проект „Любэ“, то же самое было с „Иванушками“», — добавил Павел Рудченко.

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