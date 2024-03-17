Лолита объяснила выпады Пугачевой в адрес российских звезд Лолита заявила, что Пугачева перестала молчать из-за детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявска

Певица Лолита Милявская объяснила скандальные высказывания Аллы Пугачевой в адрес звезд российского шо-бизнеса. В интервью YouTube-шоу «Повесточка» она пояснила, что Примадонна всегда предпочитала отмалчиваться, пока дело не коснулось ее семьи. Ранее Пугачева резко отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, который высказал мнение, что звездные эмигранты приползут на коленях домой.

Она на пенсии очень давно. Мне кажется, не было бы такой ситуации, если бы не начали на нее нападать, оскорблять. Насколько я помню, Алла Борисовна не начала сразу вмешиваться, пока не начались оскорбления детей, что-то такое, — заявила Лолита.

Она вспомнила, как Пугачева неоднократно ей помогала. Певица рассказала, что в 40 лет ей практически приходилось заново начинать карьеру. Тогда Примадонна посоветовала ей не опускать руки, искать новый образ.

Ранее Стас Михайлов заявил о том, что уехавшие из страны артисты еще вернутся и, стоя на коленях, будут целовать ноги. Пугачева на это иронично отметила, что возраст не позволяет ей принять подобную позу, а «нормальные люди» в РФ не возвращаются.

Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь отметил, что после конфликта Михайлова и Пугачевой мнения коллег по цеху разделились. Одни предпочли стоять за свою страну со всеми ее плюсами и минусами, а другие просто предали родину. Причем последних меньшинство, добавил он.