«Фу, просто смешно»: Пригожин раскрыл реальное отношение звезд к Пугачевой Пригожин: в ситуации с Пугачевой мнения знаменитостей разделились

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Мнения коллег по цеху в ситуации с конфликтом между певицей Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым разделились, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с MK.RU. По его словам, некоторые из них выбрали стоять за свою страну со всеми ее плюсами и минусами, а другие просто предали родину. Причем последних меньшинство, добавил он.

Все понимают, что Алла не права. Мнения коллег по цеху разделились. Одни (их большинство) выбрали свою страну со всеми ее плюсами и минусами. А другие (их меньшинство) просто предали страну. Хотя им кажется, что они этого не сделали. Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас... Это выглядит «фу», просто смешно, — заявил Пригожин.

Таким образом он прокомментировал отсутствие лайков от знаменитостей под публикациями Примадонны. Сам Пригожин признался, что не подписан на Пугачеву, а ролик, который положил начало конфликту между певицей и Стасом Михайловым, увидел в соцсетях.

Речь идет о видео, которое Пугачева записала после слов Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты еще вернутся и, стоя на коленях, будут целовать ноги. Певица иронично отметила, что возраст не позволяет ей принять подобную позу, а «нормальные люди» в РФ не возвращаются.