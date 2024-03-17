«Я не живу за границей, это ложь»: где сейчас певец Александр Малинин

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Александр Малинин

Народный артист России Александр Малинин известен исполнением песен «Коррида», «Любовь и разлука», «Белый конь». Как складывается карьера певца после скандала из-за молчания об СВО, какие последние новости выходили о нем?

Что говорил Александр Малинин о спецоперации

После начала спецоперации Александр Малинин не говорил о своем отношении к событиям в мире. В январе 2024 года депутат гордумы Саратова Роман Грибов раскритиковал чиновников, которые разрешили провести в городе концерты артиста. Парламентарий заявил, что певец «поет гимны украинским националистам».

Депутат напомнил эстрадному певцу, что он уехал за рубеж после начала СВО, продолжает зарабатывать деньги в России и за два года так и не выразил свою позицию по спецоперации. В то же время участник СВО из Саратова Олег Мысов потребовал от Малинина «персональных извинений» из-за исполнения песни «Червона калина», которая считается неофициальным гимном украинских националистов.

После обвинений в свой адрес Александр Малинин в марте 2024 года заявил, что является гражданином России и готов участвовать в СВО. Также он обратил внимание, что с 2014 года не исполняет композицию «Червона калина».

«В последнее время в Сети появилось очень много ложной, дискредитирующей меня информации. Я русский. <...> А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов», — заявил артист.

Что известно об имуществе Малинина за рубежом

Александр Малинин и его жена Эмма, по данным KP.RU, несколько лет назад купили жилье в Германии, а также владеют виллой в Испании. По информации источника, супруга артиста в ФРГ имеет медицинский бизнес — она открыла собственную клинику в Мюнхене.

Последний раз отъезд Александра Малинина из России обсуждали в августе 2023 года. Тогда Эмма Малинина рассказала, что они с семьей отправились на отдых в Италию, заявив, что это семейная традиция, которой они не изменяют уже долгие годы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Малинин в Государственном Кремлевском дворце

В своем обращении после скандала Александр Малинин также сообщил, что он никогда не жил за границей на постоянной основе. По его словам, он выезжает из России только по работе и для отдыха.

«Езжу на гастроли с концертами, часто бываю за рубежом. То, что я постоянно проживаю за границей, — это ложь! Я никогда не менял мою Родину на заграницу, поэтому и не мог специально откуда-то вернуться ради концертов в России. Я и так здесь живу, работаю и плачу налоги», — отметил певец.

Чем сейчас занимается Александр Малинин

Александр Малинин, несмотря на скандал, продолжает гастролировать по России с концертами. Артист сообщил в социальных сетях, что на настоящий момент находится в Краснодаре, где у него запланирован концерт. Выступления артиста в российских городах запланированы до конца апреля.

На настоящий момент отменен был только концерт Малинина в Воронеже, который должен был состояться 22 марта. Причины, почему выступление не состоится, не называются.

По словам артиста, он на постоянной основе проживает в Москве. Из детей исполнителя только сын от первого брака Никита Малинин, известный по участию в проекте «Фабрика звезд», остается в России. Дочь Кира от второй супруги, певицы Ольги Зарубиной, живет в США, а младшие дети от третьего брака проживают и работают в Европе.

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