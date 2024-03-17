Билан, «Голос» и «Конфетка», кино: как сейчас живет певица Валерия Астапова

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Валерия Астапова и актер, певец и блогер Кирилл Астапов

Певица и актриса Валерия Астапова прославилась благодаря участию в шоу «Голос». Как она живет сейчас, что известно о личной жизни исполнительницы?

Чем известна Астапова

Валерия Астапова (Сушина) родилась 30 января 1995 года в городе Губкинском Ямало-Ненецкого округа. Училась в Институте современного искусства на факультете вокала.

Астапова признавалась, что в школе сталкивалась с буллингом.

«Папа занимал высокую должность. Мы были в центре внимания. Классе в восьмом я перешла в новую школу, где были уже, так сказать, свои звезды. С одной из таких звезд на уроке физкультуры случилась моя первая в жизни драка. А когда я пришла на урок истории, все поочередно начали мне передавать атласы: оказалось, в каждом из них на каждой странице были написаны самые ужасные слова и оскорбления в мой адрес. И все шесть классов из параллели это увлекательно читали. Потом мне аплодировали каждый раз, когда я заходила в школу, типа „О, звезда пришла“, и, конечно же, забивали стрелы», — вспоминала она.

Известность пришла к Астаповой после участия во втором сезоне шоу «Голос». Она выступала в команде заслуженного артиста России Димы Билана и дошла до этапа «Навылет».

«Подобные телевизионные шоу казались мне недосягаемыми, а я себя считала еще недостаточно подготовленной и недостойной таких масштабов! Но мой парень, а сегодня уже муж Кирилл Астапов, считал иначе: втайне от меня он отправил мою заявку, за что я ему безумно благодарна, ибо это был первый шаг в новую жизнь! До слепых прослушиваний и эфира на Первом канале было еще несколько этапов кастинга, и то, что я прошла каждый, будучи одной из самых молодых участниц (мне было 17) из маленького северного городка, и меня выбрали из десятков тысяч человек со всей страны, для меня было уже большой победой! А развернуть заветное кресло наставника — вообще пределом мечтаний. Я только поступила в институт, только начала первые шаги в этом деле — и сразу „Голос“! Это же потрясающе! Мы с мужем вылетели оба в одном этапе четвертьфинала. Помню, как я всю ночь пролежала, глядя в потолок. Тогда и случилась одна из главных побед, которую, на мой взгляд, можно одержать на этом шоу, это победа над самим собой. Сегодня мы с мужем собираем аншлаги на авторских концертах, для нас это истинная победа! И лучше любых наград», — говорила исполнительница.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Кирилл Астапов с супругой Валерией Астаповой

Вместе с супругом Кириллом Астаповым они создали кавер-дуэт «Против правил».

В кино артистка дебютировала в 2020 году в сериале «Беспринципные». Также она снималась в проектах «Девушки с Макаровым», «БУМЕРанг», «Готовы на все», «Классная Катя» и других.

Всего в фильмографии Астаповой на данный момент шесть работ.

Что известно о личной жизни Астаповой

С мужем Кириллом Астаповым Валерия Астапова познакомилась еще в студенческие годы. В их совместном музыкальном проекте он выступает под псевдонимом Socrat, а она — под псевдонимом LERA.

«Он всегда был и остается моей главной опорой и поддержкой, самым мудрым наставником и самым верным и надежным напарником. Мы вместе готовились к кастингам, он помогал учить тексты, разыгрывать сцены! Мы команда во всем! Сегодня он является главным продюсером моей творческой жизни, будь то новая написанная мной песня, стихотворение или новая кинороль. Если говорить о кино, то сегодня он читает сценарии, отбирает лучшие предложения и всячески способствует взятию новых вершин!» — делилась Астапова.

Официально пара узаконила отношения в 2018 году. В 2021 году у супругов родился сын Александр.

Чем сейчас занимается Астапова

Валерия Астапова продолжает творческую деятельность. Вместе с супругом они выступают и гастролируют.

В 2022 году актриса снялась в комедии «СамоИрония судьбы». В 2023 году Астапова приняла участие во втором сезоне шоу «Суперниндзя» на канале СТС.

В минувшую субботу, 16 марта, певица появилась в программе «Конфетка» на канале ТНТ. Она спела вместе с Жасмин, Кариной Кокс и Викторией Дайнеко.

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