СВО, чувства к Мигелю, беременность: как сейчас живет Виктория Дайнеко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктория Дайнеко

Певица Виктория Дайнеко прославилась благодаря победе в пятом сезоне «Фабрики звезд» на Первом канале и исполнением песен «Фильм не о любви» и «Я просто сразу от тебя уйду». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Виктория Дайнеко

В 2023 году она была участницей программ «Три аккорда», «Маска», «Дуэты» и принимала участие в новогодних праздничных шоу. Дайнеко выступила в эфире «Голубого огонька» и «Новогодней Маски».

В январе певица появилась в шоу «Угадай мелодию» на Первом канале. Артистка не гастролирует по России с сольными концертами, однако выступает в клубах в Москве.

На данный момент певица вместе с возлюбленным и дочерью от бывшего мужа Дмитрия Клеймана проживает в съемном жилье в Москве. У Дайнеко была собственная квартира в столице, но она продала ее, так как жилплощадь оказалась маленькой для семьи. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV артистка оценила свое финансовое положение на пять баллов из десяти.

«Даже некоторые мои родственники считают, что я миллионер. Но, чтобы ты понимала, я еще не заработала на квартиру, которую я бы хотела купить, поэтому арендую. Даже взять в ипотеку квартиру, которую я хочу, я не могу», — отметила Дайнеко.

В декабре Дайнеко попросила не поздравлять ее с новой беременностью после публикации видео, на котором видно ее фигуру.

«Только вы не пишите, пожалуйста, что я беременная. Просто у меня такой живот, что я сделаю? Сегодня не надо поздравлять. Нет повода. Как только будет — я вам сообщу», — написала она в соцсетях.

Как Дайнеко поддерживает участников СВО

Певица в апреле 2022 года приняла участие в акции «Лучшим воинам мира», цель которой — поддержка военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. Дайнеко навестила раненых солдат в госпитале в подмосковном Одинцово.

«Спасибо вам большое за вашу отвагу, ваш труд. Просто спою для вас песни, которые поднимут настроение», — заявила артистка перед выступлением.

В октябре 2023 года она также приняла участие в концерте в поддержку раненых участников спецоперации в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве. Исполнительница призналась, что выступления перед военными даются ей эмоционально тяжело.

«Мне всегда приятно посетить ребят, поддержать, спеть песни. Поначалу мне было совсем тяжело, конечно, и я ревела в гримерке. Потом выходила на концерт, на нем держалась изо всех сил», — сообщила она Пятому каналу.

Что известно об отношениях Дайнеко и Мигеля

Певица Виктория Дайнеко в интервью Яне Чуриковой призналась, что была влюблена в Мигеля на «Фабрике звезд», который также был участником проекта. Артист в ответ рассказал, что знал о чувствах коллеги, однако не обращал на нее внимания.

«Я к ней относился как к ребенку с самого начала. Помню, сидели на крыльце у Игоря Матвиенко в студии, когда писали гимн „Фабрики звезд“. И вот как-то она мне показалась ребенком, который... Ну, ребенок-ребенок», — рассказал Мигель Чуриковой.

Что известно о личной жизни Виктории Дайнеко

Виктория Дайнеко с 2011 по 2012 год состояла в отношениях с певцом Алексеем Воробьевым. Артисты сошлись снова в 2019-м, но их роман быстро закончился. По словам исполнительницы, на расставание повлияла жизнь артиста на две страны: Россию и Америку.

В 2015 году Дайнеко вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана, у них родилась дочь. Спустя два года пара объявила о разрыве, артистка сменила фамилию наследницы на свою. Исполнительница признается, что регулярно ссорится с бывшим мужем из-за того, что он недостаточно времени уделяет их ребенку.

Сейчас певица состоит в новых отношениях. Она скрывает имя своего избранника. Известно лишь, что он геолог. Дайнеко рассказывала в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях. По словам артистки, ее избранник серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.

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