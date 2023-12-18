Виктория Дайнеко и «Рондо» исполнили патриотические песни на концерте RU.TV

Фото: Пресс-служба РМГ

Виктория Дайнеко

В студии телеканала RU.TV (входит в «Русскую медиагруппу») прошел праздничный патриотический концерт «С Новым годом, Родина!». Участники, в том числе Виктория Дайнеко и группа «Рондо», исполнили песни о любви к Родине и рассказали о собственном понимании гражданского долга.

В ходе концерта прозвучали как современные, так и советские композиции, в том числе «Возрождайся, Россия», «Любимый город», «Не вставай на колени», «Темная ночь» и многие другие.

Патриотизм — это любовь к Родине, своей семье, своему народу и детям. Это то, что живет в сердце человека и является для него стержнем. Патриотизм обязательно нужно прививать детям, причем это не должен быть навязчивый ура-патриотизм, -— подчеркнул лидер группы «Рондо» Александр Иванов.

Фото: Пресс-служба РМГ Группа «Рондо»

В концерте также приняли участие Юрий Киселев, Слава, Владимир Киселев-младший, IVAN, Татьяна Рогозина, Маргарита Позоян, группа Inima, Soprano Турецкого, а также юные таланты Донбасса.

Ранее стало известно, что список музыкантов — патриотов России возглавил исполнитель SHAMAN, за ним идут Олег Газманов и Николай Расторгуев. Сравнивая творчество музыкантов, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что композиции «Любэ» в целом про Россию и красивые края, а у SHAMAN в большей степени про эмоции, что находит отклик в сердцах молодежи.