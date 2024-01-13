Киркоров, скандал из-за ВСУ, отмена концертов: как живет певица Ани Лорак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ани Лорак

Украинская певица Каролина Куек (Ани Лорак) в прошлом году вернулась на российское телевидение после годового отсутствия. Кроме того, она рассказала о своих новых отношениях с иностранцем. Кто стал избранником артистки, как она живет сейчас?

Что известно о личной жизни Лорак

Ани Лорак была замужем один раз — за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они были вместе с 2009 по 2019 год, в браке родилась дочь София.

Пара развелась из-за неверности Налчаджиоглу: тогда в Сети появились кадры предпринимателя с другой женщиной. При этом, по словам Лорак, он даже не пытался скрыть измену.

«Мурат же говорил, что это не он на кадрах. Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход. Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет», — рассказывала артистка в программе «Судьба человека».

Налчаджиоглу после расставания подал в суд на раздел имущества, но бывшие супруги смогли заключить мировое соглашение.

Спустя время после развода Лорак начала встречаться с продюсером Егором Глебом, который был моложе нее на 14 лет, но в итоге отношения сошли на нет.

В феврале 2023 года певица раскрыла имя своего нового возлюбленного — сейчас она состоит в отношениях с духовным практиком Исааком Виджраку. Он живет на Ибице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ани Лорак и Григорий Лепс

«Мы познакомились в Греции, но отношения уже развивались в Испании. <...> В течение этих дней стали разворачиваться события. Его зовут Исаак, он с Ибицы. Я стала изучать этого человека, потому что он меня заинтересовал видением энергии и мировосприятием. Он очень интересный. Сам глубокий, умный, харизматичный и очень душевный. Такое было первое впечатление. А потом, уже в процессе нашего путешествия по поиску себя, я стала раскрывать его новые грани. Появились чувства», — призналась Лорак.

Как Лорак связана с Киркоровым

Ани Лорак представляла Украину на Евровидении-2008. Ее продюсером на конкурсе выступал народный артист России Филипп Киркоров.

Музыканты дружат по сей день. Кроме того, поп-король является крестным отцом ее дочери Софии.

«Филипп появился в тот момент моей жизни, когда я нуждалась, это было Евровидение. Он просто на себя взвалил все: подготовку, работу, продюсирование. Признаться, я не избалована вниманием и заботой. <...> Я прожила очень непростое детство, сложную жизнь. И вдруг появляется человек, тебя окутывает вниманием и заботой, искренним отношением. Это обескураживает. Конечно, возникла симпатия, и она есть до сих пор, но она человеческая», — говорила Лорак в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Киркоров отмечал, что певица является единственным человеком в шоу-бизнесе, который его ни разу не предавал.

«Я счастлив, что у меня в жизни есть такой единственный друг, как ты. Друг, который за все годы дружбы ни разу не предал», — обращался поп-король к Лорак в соцсетях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак

Что Лорак говорила про спецоперацию

Ани Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, она обозначила свою позицию. Певица не стала критиковать СВО и подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, но именно в РФ она стала большой звездой.

Также исполнительница опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины.

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — написала Лорак в соцсетях.

Летом 2023 года она вернулась на российское телевидение, став наставником в шоу «Ты супер!» на канале НТВ.

После этого артистка вновь стала принимать участие в различных музыкальных мероприятиях и давать сольные концерты в России.

Чем Лорак занимается сейчас

Ани Лорак продолжает творческую деятельность. 27 сентября 2023 года она дала концерт в «Крокус Сити Холле» в честь своего 45-летия.

Ближайшие выступления артистки запланированы в Сочи (16 февраля) и Москве (19 апреля).

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