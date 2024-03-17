Заворотнюк, роды в 43 года, съемки в кино: как живет актриса Инга Оболдина

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Инга Оболдина

Заслуженная артистка России Инга Оболдина известна по ролям в фильмах «Дети Арбата», «Доктор Живаго», «Балабол». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Инга Оболдина

Инга Оболдина родилась 23 декабря 1968 года в уральском городе Кыштыме Челябинской области. После окончания местного института культуры она перебралась в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ, а вскоре перешла в ГИТИС.

Дебют Оболдиной в кино состоялся в 2001 году в сериале «Самозванцы». Затем ее пригласили сниматься в ленты «Небо. Самoлет. Девушка», «Дети Арбата», «Мама-детектив» и «Громовы. Дом надежды». Актриса также сыграла водителя такси в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», а в 2017 году появилась в картине «Жги!». Для последнего проекта ей пришлось набрать вес, а затем похудеть на 23 килограмма. Фильм участвовал в фестивале «Кинотавр» в 2017 году. Актрису удостоили премии за лучшую женскую роль.

За последние годы Инга Оболдина появилась в сериалах «Нереалити», «Мистер Нокаут», «Телохранители» и «Стой! Не то мама будет гадать». Всего в ее фильмографии более 100 работ.

Почему Оболдина отказалась от роли в «Моей прекрасной няне»

Инга Оболдина большое внимание уделяет читке сценария перед тем, как согласиться на роль. По словам актрисы, в ее жизни были случаи, когда приходилось отказываться от проектов, где предлагали большой гонорар, но был «бессмысленный сценарий, где не надо играть».

«У меня не было таких сценариев, за которыми я пошла исключительно за деньгами. Все равно меня должно там что-то греть. Иначе я не смогу. Я отказалась от „Моей прекрасной няни“ — ту роль сыграла Анастасия Заворотнюк. Потому что даже в варианте читок это было непотребно — текст, истории, фабулы — маленькие анекдоты, но не смешные», — рассказала она KP.RU.

Оболдина уверяет, что несмотря на популярность проекта после его премьеры, она не пожалела о том, что отказалась от главной роли в нем.

«Всякое есть в моей жизни, и „Волчица“, и еще какая-то лабуда, но даже в тех вещах есть какая-то тема, где я пытаюсь выстроить логику героини. А там нет логики в поведении, только „рожестроительство“ — я так это называю, когда в кадре больше хлопочешь лицом», — отметила актриса.

Что известно о личной жизни Инги Оболдиной

Первый раз артистка вышла замуж за режиссера Гарольда Стрелкова, с которым познакомилась в Челябинском институте культуры. Вместе пара переехала в столицу. Они прожили в браке 15 лет. О причинах развода супруги не рассказывали.

В декабре 2012 года, Инга Оболдина впервые стала мамой. В возрасте 43 года она родила дочь Клару от петербургского актера и режиссера Виталия Салтыкова. На тот момент артисты жили вместе уже на протяжении шести лет, официально свои отношения они не регистрировали.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актриса Инга Обадина с дочерью Кларой (слева)

Чем сейчас занимается Инга Оболдина

Инга Оболдина в 55 лет продолжает сниматься для российского кино. В начале марта в прокат вышел фильм «Фрау» с ее участием, также артистка сейчас работает над продолжением сериала «Болабол» и участвует в съемках лент «Разделенная семья», где играет главную роль.

Оболдина также гастролирует по России со спектаклями «Мужской аромат. Оркестр» и «Сказка для взрослых» и выступает на сценах московских театров. Актриса считает, что ее карьера сложилась удачно.

«Я счастливая в этом смысле актриса. Я все, что хотела, сыграла, даже больше», — говорила она.

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