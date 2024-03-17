Галкин, скандал с наследством, театр: куда пропала актриса Дарья Михайлова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дарья Михайлова

Заслуженная артистка России Дарья Михайлова известна по ролям в фильмах «Еще до войны», «Валентина», «Дальнобойщики». Чем сейчас занимается актриса, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Дарья Михайлова

Дарья Михайлова родилась 22 февраля 1965 года в Москве. Ее мать была актрисой, а отец — режиссером Центрального телевидения. В юношеском возрасте артистка снялась в восьми картинах и после окончания школы поступила в театральный институт имени Бориса Щукина.

В 1979 году Михайлова получила главную роль в совместном детективном проекте СССР, Польши и Болгарии «Похищение „Савойи“». Спустя год актриса также снялась в мелодраме «Валентина», сыграв основную героиню, официантку Валю. Затем она появилась в лентах «Дальнобойщики», «Две судьбы», «Дело гастронома № 1», «Круговорот» и других. Всего в фильмографии артистки чуть больше 60 работ.

Что известно о личной жизни Дарьи Михайловой

Первым мужем артистки был актер Максим Суханов. Они прожили вместе шесть лет. В браке родилась дочь Василиса, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой. Согласно данным из открытых источников, Михайлова и Суханов развелись из-за измены артиста.

В 1988 году Дарья Михайлова вышла замуж за актера Владислава Галкина. Они познакомились во время работы над спектаклем «Дело №...» и в скором времени официально оформили свои отношения.

Супруги прожили вместе 11 лет. Их отношения испортились из-за увлечения Галкина алкоголем. Официальный развод был назначен на весну 2010 года, но за несколько недель до этой даты актер скоропостижно скончался в своей квартире. С тех пор артистка предпочитает скрывать личную жизнь от прессы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дарья Михайлова с супругом актером Владиславом Галкиным

Что известно о скандале с Михайловой

После смерти Владислава Галкина актриса получила наследство супруга. Как писали СМИ, в ее собственность перешли две квартиры и автомобиль. По данным StarHit, на поминках актера отец Галкина рассказывал, что хочет сделать в этой квартире музей памяти сына, однако Дарья Михайлова продала апартаменты и, как уверяет источник, не поделилась вырученными средствами с родителями супруга.

Также актриса не стала участвовать в процессе установки памятника Владиславу Галкину, переложив все обязанности на его родителей, пишет StarHit.

Чем сейчас занимается Дарья Михайлова

Дарья Михайлова в 59 лет продолжает актерскую деятельность. Она гастролирует по России со спектаклем «Всем добрый вечер» и выступает в Москве с комедией «Сестры». Артистка редко снимается для кино, однако на 2024 год запланирована премьера сериала «Нинель» с ее участием.

Свое последнее интервью Дарья Михайлова дала в 2020 году, отметив, что всегда в работе и при деле.

«Сейчас я существую как свободный художник. Театр — это коллектив и общее дело. Я работала в театре им. Вахтангова, в „Современнике“, но ушла. Наверное, я индивидуалист по характеру. Сейчас веду актерскую мастерскую в институте современного искусства. <...> Я интроверт по характеру. Стараюсь не грузить окружающих своими переживаниями», — рассказала она KP.RU.

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