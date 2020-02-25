О вдове Владислава Галкина Дарье Михайловой долгое время не было никаких новостей, ходили слухи, что актриса уже давно живёт в Германии. Однако недавно стало известно, что артистка поставила моноспектакль по пьесе Елены Исаевой «Тюремный психолог», в котором сыграла главную роль.
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25 февраля исполнилось десять лет со дня смерти Владислава Галкина. Актёр умер в 2010 году в возрасте 39 лет от внезапной остановки сердца. Его тело было найдено в квартире только спустя двое суток.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками её страницы в социальной сети Instagram своей мечтой. Она сообщила, что хочет «бросить» творческую деятельность и уехать из России на полгода.
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