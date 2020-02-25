https://static.news.ru/photo/d73f326c-57b1-11ea-9d19-fa163e074e61_660.jpg Дарья Михайлова Фото: Ali Magomedov/Global Look Press

О вдове Владислава Галкина Дарье Михайловой долгое время не было никаких новостей, ходили слухи, что актриса уже давно живёт в Германии. Однако недавно стало известно, что артистка поставила моноспектакль по пьесе Елены Исаевой «Тюремный психолог», в котором сыграла главную роль.

Как пишет Teleprogramma.pro, Дарья Михайлова руководит актёрской мастерской в Институте современного искусства, на её счету более 60 ролей в кино. Накануне актриса отметила 55-летний юбилей.

25 февраля исполнилось десять лет со дня смерти Владислава Галкина. Актёр умер в 2010 году в возрасте 39 лет от внезапной остановки сердца. Его тело было найдено в квартире только спустя двое суток.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками её страницы в социальной сети Instagram своей мечтой. Она сообщила, что хочет «бросить» творческую деятельность и уехать из России на полгода.