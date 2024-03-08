«Фильм дарит зрителю чудо»: что известно об антисказке «Фрау», кто играет

Фото: Кинокомпания Пионер

Лиза Янковская

В прокат выходит фильм «Фрау», который режиссер Любовь Мульменко охарактеризовала как антисказкуа О чем расскажет лента, кто сыграл в ней, был ли прототипы у героев?

О чем фильм «Фрау»

6 марта в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» прошла светская премьера «Фрау». Съемки комедийной драмы начались в Перми в 2022 году, закрытый показ ленты посетили различные российские знаменитости.

В одном из интервью Мульменко рассказала, что картина является экранизацией ее рассказа, который режиссер написала в 2015 году. Создательница ленты отметила, что с прототипом главного героя «Фрау» она дружила, когда ей было 18 лет.

«Когда фестиваль „Маяк“ попросил сочинить для каталога пару строчек о фильме, я решила, что нужно помочь зрителям сориентироваться и вбросить какой-то понятный ключ. Поэтому я написала: „Мы сняли сказку, смешную и печальную“. И это сработало — все начали про сказку писать в рецензиях, иногда даже чересчур буквально это воспринимая», — рассказал Мульменко в беседе с «Коммерсантом».

Режиссер отметила, что во «Фрау» она «осмелилась сделать что-то, наоборот, условное-условное». По ее словам, именно это стало отправной точкой «сказочности», присущей ленте.

Фото: Кинокомпания Пионер Вадик Королев

«Фильм дарит зрителю чудо», — отмечал Forbes.

Фильм Мульменко рассказывает об одиноком молодом человеке по имени Иван, который имеет некоторые странности, например слушает советскую музыку. Юноша работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в старомодной бабушкиной квартире, а всех женщин называет фрау. Жизнь Ивана меняется в корне, когда он знакомится с танцовщицей Кристиной. Девушка выступает на сцене Пермского театра оперы и балета, живет с мамой и бабушкой, а также встречается с женатым травматологом.

Иван начинает ухаживать за Кристиной, однако делает это в своей особенной, ни на что не похожей оригинальный манере. Например, он начинает свои ухаживания с маленького букета синих васильков, а уже на следующую встречу приносит такие же цветы, но красные.

«У двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить её своей прекрасной дамой. Не все Ванины черты и привычки устраивают Кристину, но она планирует его перевоспитать. Отсечь всё ненужное», — говорится на портале «Кино-Театр.ру».

Кто сыграл в фильме «Фрау»

Вадик Королев, знакомый зрителям по картинам «Человек из Подольска» и «Город уснул», сыграл главную роль в фильме Мульменко. Образ танцовщицы Кристины примерила Лиза Янковская, ранее появившаяся в картинах «Подельники», «Оптимисты. Карибский сезон» и «История одного назначения». Ее роль во «Фрау» на фестивале «Маяк» отметили призом за главную женскую роль.

Фото: Кинокомпания Пионер Вадик Королев и Лиза Янковская

Как пишет портал woman.ru, Янковская очень ответственно подошла к съемкам в драме. Актриса на протяжении нескольких месяцев брала уроки балета, чтобы убедительно сыграть танцовщицу, После этого у Янковской была лишь одна репетиция с труппой Пермского театра оперы и балета, на сцене которого и снимали «Фрау». Актриса смогла самостоятельно исполнить все нужные элементы, поэтому в монтаже был использован только один кадр с дублершей.

В картине также сыграли Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья Линович и другие.

Продюсированием картины занимались Наталья Дрозд и Мария Семенова.

Премьера картины запланирована на 14 марта. Прокатчиком ленты выступил «Пионер».

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