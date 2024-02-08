«Просто трус!»: что сказал Малинин про СВО, почему может лишиться концертов

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Александр Малинин

Активисты пытались отменить концерт народного артиста России Александра Малинина в Саратове из-за его позиции по СВО. В чем обвиняют исполнителя хита «Поручик Голицын», удалось ли сорвать его концерт, где еще он собирается выступать в России и что он на самом деле сказал про спецоперацию?

В чем обвиняют Александра Малинина

Депутат гордумы Саратова Роман Грибов в январе 2024 года раскритиковал чиновников, которые разрешили провести в городе концерты Анны Асти и Александра Малинина. Парламентарий заявил, что певец «поет гимны украинским националистам».

Концерт Малинина был назначен на 6 февраля в театре драмы имени Слонова. Как пишет «7дней.ру», депутаты напомнили эстрадному певцу, что он уехал за рубеж после начала СВО, продолжает зарабатывать деньги в России и за два года так и не выразил свою позицию по спецоперации.

А участник СВО из Саратова Олег Мысов потребовал от Малинина «персональных извинений» из-за исполнения песни «Червона калина», которая считается неофициальным гимном украинских националистов.

«Малинин, если он не поддерживает националистов, обязан публично извиниться за это, а также отказаться от звания народного артиста Украины», — объявил он.

«Если владельцы государственных объектов не видят ничего зазорного, чтобы сотрудничать с подобными „артистами“, нужно продумать другие механизмы запрета, чтобы ограничить им возможность зарабатывать в нашем регионе. В ближайшее время проработаем подобную инициативу», — сказал также саратовский единоросс Алексей Антонов.

Как прошел концерт Малинина в Саратове

«Саратов Онлайн» пишет, что концерт Александра Малинина (настоящая фамилия — Выгузов) в драматическом театре состоялся при большом стечении публики. Корреспонденту издания не удалось найти ни одного поклонника, который был бы в курсе обвинений со стороны депутатов.

«Артист хороший, народу полно, публика приличная собралась. Что за паника на пустом месте», — прокомментировала сотрудница театра.

Концерт прошел успешно, певец признался в любви к Саратову, отметил, что в городе жили множество именитых людей: «Табаков, Янковский, Филиппов, Столыпин, Слиска». Саратовские депутаты, которые ждали от артиста поддержки СВО, остались при своем мнении.

«Это останется на совести артиста Малинина. Сидеть на двух стульях тяжело или даже нельзя в определенных обстоятельствах. Надо быть честным по отношению к людям, перед которыми выступаешь, а не относиться к зрителям как к кормовой базе. В противном случае можно и подавиться», — объявила депутат облдумы Мария Усова.

«Александр Малинин, вы обыкновенный трус!» — написал в соцсетях Роман Грибов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Где намечены выступления Александра Малинина

В феврале и марте 2024 года у эстрадного певца намечен плотный концертный график. Официальный сайт сообщает, что у Малинина запланировано не менее 28 выходов на сцену за 50 весенних дней, при этом география выступлений — от Читы и Братска до Выборга и Северодвинска.

На предстоящие дни у Александра Малинина назначены концерты в Подмосковье, после — в Ленобласти, Санкт-Петербурге и Москве. Конец зимы — начало весны он встретит в Сибири, а потом отправится на юг России — Таганрог, Ростов, Ессентуки. О концертах новых регионах России ничего не сообщается.

Что делал Александр Малинин после начала СВО

По данным Starhit, Малинин с женой Эммой долгие годы проживают в Германии. В поздравлении перед Новым, 2023 годом жена певца, не упоминая темы СВО, заявила, что желает, «чтобы через это время все прошли достойно и каждый старался нести добро».

«Суть событий» сообщает, что Александр Малинин с семьей переехал в Мюнхен в 2017 году. При этом в шоу на российском ТВ он объявил: «Вы думаете, мы эмигрировали? Зря вы так думаете».

Певец не делал никаких заявлений по поводу СВО.

Где живут дети Александра Малинина

У певца пятеро детей, включая приемного сына Антона. По данным aif.ru, его дочь Кира в настоящее время проживает в США. Там она собирается выйти замуж за фермера, с которым познакомилась в казино.

Другая дочь Устинья проживает в Великобритании, она пошла по стопам отца и стала певицей. У нее есть богатый жених — британец по имени Зак. Ее брат Фрон Малинин живет в Европе и занимается живописью.

Сын Александра Малинина от первого брака Никита остается в России. На родине он получил определенную известность, став победителем «Фабрики звезд — 3» в 2003 году.

Как сообщила СМИ Эмма Малинина, летом 2023 года они всей семьей отдыхали в Италии, где у них был особняк в Форте-дей-Марми. Кроме того, у семьи есть вилла в поселке Заречье под Москвой, а также дом в Мюнхене.

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