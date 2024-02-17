Галкин и Пугачева, США, «Суперстар»: как сейчас живет певица Ольга Зарубина

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ольга Зарубина

Певица Ольга Зарубина прославилась исполнением песен «На теплоходе музыка играет», «Разлучница-разлука», «Почему мы не вместе». В 90-е годы она эмигрировала в США, а позднее вернулась на родину. Как сейчас складывается жизнь и карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Почему Зарубина эмигрировала в США и вернулась в Россию

Ольга Зарубина эмигрировала в США в 90-х после длительного перерыва в ее концертной деятельности в России, которому послужил конфуз во время одного из концертов. Артистка накануне мероприятия заболела, врач запретил ей петь в ближайшее время, но отменить выступление не было возможности. Тогда исполнительница вышла на сцену под фонограмму, однако во время исполнения песни пропал звук.

Новость о том, что Зарубина не поет в живую, попала в программу «Прожектор перестройки», после чего артистка прекратила гастроли и вскоре эмигрировала в Америку. Также одной из причин переезда она называла преследование на родине фанатами и бандитами. В Штатах она записала альбом «Ожидания», который не имел популярности.

В 2007 году Ольга Зарубина вернулась в Россию, получив приглашение от канала НТВ стать участницей шоу «Ты суперстар!» Артистка осталась на родине и вновь стала давать концерты и участвовать в телешоу.

Что известно о личной жизни Ольги Зарубиной

Исполнительница была замужем трижды. Первым ее супругом стал певец Александр Малинин, с которым она пела вместе в составе ансамбля «Метроном». Они поженились в 1983 году, а спустя два года родилась дочь Кира. По словам Зарубиной, ее первая беременность закончилась абортом из-за того, что артист не хотел ребенка.

Супруги развелись, когда их дочери исполнилось девять месяцев. Ольга Зарубина в программе «Судьба человека» предположила, что этот брак нужен был Малинину ради прописки.

«Он не собирался со мной жить — он сделал это для определенной цели. Получить прописку, я не знаю, задержаться в Москве. Без прописки же в то время нельзя было работать», — отметила она.

Во второй Зарубина вышла замуж за своего арт-директора Владимира Евдокимова. Они оставались вместе до самой его смерти в 2008 году. Третьим супругом исполнительницы был работавший с артистами администратор Андрей Салов. Они расстались спустя пять лет брака.

Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/Global Look Press Ольга Зарубина с мужем

Что Ольга Зарубина говорила о Пугачевой

Ольга Зарубина считает, что народная артистка СССР Алла Пугачева не сможет вернуться в Россию из-за деятельности ее супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагнентов). При этом исполнительница заявила, что ее старшей коллеге нужно извиниться перед россиянами и попросить прощение за «рабов и холопов».

«Я думаю, что Алла так и будет перемещаться и передвигаться по свету, пока не осядет где-нибудь конкретно. В ее возвращение в Россию я не верю. Навряд ли она без Галкина вернется. Поэтому придется вот так ей ездить из одного места в другое. Ситуация, конечно, крайне незавидная. <...> У Аллы сейчас гораздо больше возможностей, чем было у меня, когда я уезжала из СССР. Она столько денег заработала на „рабах и холопах“, что у нее есть возможность переезжать из одной страны в другую без ущерба для своего материального состояния», — заявила Зарубина.

Также певица отметила, что Алле Пугачевой нужно принести извинения перед теми артистами, которым она «не давала дорогу на большую сцену». По мнению Зарубиной, в этом списке числятся SHAMAN (Ярослав Дронов), Сергей Чумаков и Татьяна Анциферова.

Чем сейчас занимается Ольга Зарубина

Ольга Зарубина принимает участие в концертах, посвященных звездам 80-х и 90-х годов, в также снимается в ТВ-программах. В 2022 году она стала победительницей третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение».

Дочь артистки Кира живет в США. По словам Зарубиной, в последние годы они видятся лишь по видеосвязи, в связи с чем она планирует поездку в Штаты, чтобы навестить наследницу и познакомиться с зятем.

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