Аверин, «Склифосовский», критика Хаматовой: как сейчас живет Анна Якунина

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Анна Якунина

Актриса Анна Якунина широко известна зрителю по сериалам «Склифосовский», «Два отца и два сына» и «Всем по 50». Как складывается жизнь и карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Анна Якунина

Анна Якунина служит в театре «Ленком» и занята в антрепризах. Артистка в 55 лет продолжает сниматься в кино. В феврале состоялась премьера 11-го сезона сериала «Склифосовский», где она играет роль медицинского работника Нины Дубровской с момента основания проекта.

Также артистка преподает актерское мастерство в Московском информационно-технологическом университете.

В 2022 году Анне Якуниной было присвоено звание народной артистки России. Она благодарна руководству «Ленкома» за проделанную работу ради ее награждения.

«Я знала, что наш театр включил мою фамилию в списки на звание, и благодарю директора Марка Варшавера за веру в меня. Когда президент подписал документ, я была счастлива. Говорят, мол, в Голливуде такого нет, и Брэд Питт, не будучи народным артистом США, спокойно себе живет. Не знаю, как у них там в Голливуде, но мы — русские люди, российские артисты. И такое признание труда, таланта, заслуг у нас имеет значение», — сказала она 7days.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Якунина

Что Якунина говорила об эмиграции Хаматовой

Анна Якунина отреагировала на отъезд народной артистки РФ Чулпан Хаматовой за границу после начала спецоперации. По мнению артистки, у коллеги не получилось стать своей в Латвии.

«Наши актеры никогда не станут своими за границей. Ну что, стала Чулпан Хаматова латвийской актрисой? И вот теперь, говорят, она размышляет о возвращении в Россию. И что она теперь мне скажет, глядя в глаза, после того как наговорила столько всего о России? Что она теперь будет говорить всем нам?» — заявила Якунина Aif.ru.

Какие отношения связывают Якунину и Аверина

Анна Якунина и актер Максим Аверин много лет вместе снимаются в сериале «Склифосовский», а также играют в спектаклях. Из-за их тесного общения появились слухи о том, что артистов связывают романтические отношения, однако в программе «Судьба человека» они опровергли эти домыслы.

В феврале нынешнего года Анна Якунина также призналась, что не может встретиться на людях с Авериным из-за его фанаток.

«Просто что-то невероятное. Помню, мы гуляли по набережной, где все отдыхали, ему кричали: „Глухарик, Глухарик“. Мы не предполагали, чем кончится эта прогулка. Пройти было невозможно! А Максу, мне кажется, нравилось, он получал от этого удовольствие», — сказала актриса в интервью телеканалу ОТР.

Что известно о личной жизни Анны Якуниной

Первым супругом Анны Якуниной был актер Сергей Стегайлов. В этом браке родилась дочь Александра, однако отношения закончились разводом. Артистка приняла решение уйти из семьи, когда встретила нового возлюбленного, а супруг, узнавший об этом, принялся ее душить.

«Однажды он пришел из казино, подошел и накрыл меня подушкой. Дочка Настя, маленькая, рядом спала. Это был такой испуг. Да, душил, но я думаю, это произошло от какой-то беспомощности, бессилия», — рассказала она в интервью Борису Корчевникову.

В 1996 году актриса вышла замуж за инженера Алексея Свирида и родила дочь Марию. Супруг артистки также воспитывал ее наследницу от первого брака. В интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид» Анна Якунина призналась, что муж ревнует ее даже после более 25 лет брака.

«Он мне все время говорит: „Оно мне надо, вот это, с чем я связался? Это вот мне все зачем?“. И так уже 25 лет, но чувство юмора спасает. А так он ревнивый очень. И по-прежнему ревнует, но все это в здравом режиме, поэтому и живем столько лет вместе. Повезло, что он человек с огромным чувством юмора», — поделилась артистка.

Артистка живет в Подмосковье в собственном доме. В программе «Однажды» на НТВ она рассказывала, что за участок, проект и строительство она заплатила несколько миллионов долларов.

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