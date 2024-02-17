Стало известно, где сейчас находится и чем занимается Леонид Ярмольник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник часто ездит в Латвию. Из-за этого в СМИ неоднократно появлялись слухи о его эмиграции. Где сейчас находится артист, что он говорил про спецоперацию и уехавших коллег?

Чем известен Ярмольник

Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в поселке Приграничный Приморского края. Детство провел во Львове.

В 1976 году он окончил в Москве актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (сейчас — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова).

В конце 80-х артист присоединился к лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и вместе с ним гастролировал по США.

Главную роль в кино Ярмольник впервые сыграл в 1979 году в картине «Сыщик». Также актер снимался в проектах «Сашка», «Кафедра», «ТАСС уполномочен заявить...», «Про кота...», «Клуб женщин», «Чокнутые», «Настя», «Связь», «Стиляги», «Шерлок Холмс», «Одесса» и других. Всего в его фильмографии более 100 работ.

На телевидении в разные годы Ярмольник был ведущим программ «Форт Боярд», «Отель», «Золотая лихорадка» и «Гараж».

Что известно о личной жизни Ярмольника

В 1975 году Леонид Ярмольник женился на студентке медвуза Елене Коневой. Спустя месяц пара рассталась.

В 1976 году актер стал встречаться с актрисой театра на Таганке Зоей Пыльновой. Она была старше его на семь лет и имела мужа, но это не помешало их отношениям. Пыльнова ушла от супруга и несколько лет была с Ярмольником, однако потом вернулась к мужу.

Спустя время артист встретил Оксану Афанасьеву, которая работала в театре художницей по костюмам. Они поженились в 1983 году. В браке родилась дочь Александра.

В 90-х, чтобы оформить продажу квартиры Ярмольника за границей, им с Афанасьевой пришлось формально развестись. Позже они узаконили отношения второй раз.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леонид Ярмольник

Почему Ярмольник уезжал из России

В марте 2022 года появилась информация об отъезде Леонида Ярмольника в Латвию. Артист объяснил, что часто ездит в Юрмалу, но эмигрировать из России не собирается.

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — заявил он.

Очередные новости об отъезде Ярмольника появились в июне того же года. Тогда актер сообщил, что по-прежнему служит в театре «Современник».

Что Ярмольник говорил про СВО и уехавших артистов

В 2023 году Леонид Ярмольник заявил, что хотел бы скорейшего окончания военных действий, потому что «не может назвать свою жизнь нормальной», пока они продолжаются.

В 2024 году актер сказал, что «все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, было эмоциональной реакцией».

«Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя. Опять-таки, возвращаясь к „Мастеру и Маргарите“, — всю жизнь же происходит борьба добра и зла, борьба света и тьмы. Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света. Потому что нельзя вычеркивать из истории те страницы, которые забыть невозможно», — высказался Ярмольник.

Он также выражал уверенность в том, что актеры, которые эмигрировали после начала спецоперации, в итоге вернутся в Россию.

Чем Ярмольник занимается сейчас

Леонид Ярмольник находится в России и продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «И снова С наступающим!» и «203–205».

В 2023 году актер снялся в проектах «Мастер и Маргарита», «За нас с вами», «Неприличные деньги» и «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». В скором времени также должны выйти картины «Летучий корабль» и «Первый номер» с его участием.

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