США, осуждение СВО, Шварценеггер: как сейчас живет актер Александр Невский

Фото: Социальные сети

Александр Невский

Актер Александр Невский (Курицын), получивший прозвище Русский Шварценеггер, прославился ролями в лентах «Московская жара» и «Красные пророчества». Что известно о жизни и карьере артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Александр Невский

Актер, настоящее имя которого Александр Курицын, родился в Москве 17 июля 1971 года. К началу 90-х Невский позиционировал себя как культурист. В России он стал известным после того, как неоднократно присваивал себе титулы победителя в разных соревнованиях по бодибилдингу.

В 1997 году он написал первую книгу «Как стать Шварценеггером в России». Позднее в печати появились «Кикбоксер», «Качалка для детей» и другие. Параллельно с писательством Александр Невский начал строить карьеру в кино.

Он дебютировал в небольшой роли в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты». В тот же период в Россию приехали американские продюсеры в поиске новых талантов и пообещали Александру Невскому главные роли в кино. В сентябре 1999 года атлет уехал в Голливуд, однако оказалось, что подписанный с ним контракт не имел юридической силы, но возвращаться на родину он не стал.

Позднее он появился в фильмах «Форсаж да Винчи» и «Московская жара», а также в боевике «Разборка в Маниле». В 2015 году актер принял участие в съемках ленты «Максимальный удар» в Москве, режиссером которой выступил американец Анджей Бартковяк. Невский сыграл офицера ФСБ. В 2021 году он появился в фильме американо-русского производства «Красные пророчества».

Фото: Социальные сети Александр Невский

Что говорил Александр Невский про СВО

Артист в октябре 2022 года осудил спецоперацию и заявил, что жалеет о том, что боролся со стереотипами о «плохих русских» в Голливуде. Также он подверг критике действия Вооруженных сил России.

«Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. <...> Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о „плохих русских“. Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе», — заявил он.

Чем сейчас занимается Александр Невский

Александр Невский живет в Штатах и считает эту страну «самой свободной и самой сильной» во всем мире.

«В Калифорнии продолжает быть солнечно и великолепно, США продолжают быть самой свободной и самой сильной страной, а я продолжаю качать мышцы и снимать новые фильмы!» — написал Невский в соцсетях в апреле прошлого года.

Актер активно снимается в голливудском кино. В 2023 году с ним на экраны вышли четыре фильма. Картина «Нападения на Рио Браво» также была показана в российских кинотеатрах. Сейчас Александр Невский продюсирует фильмы «Геркулес: Начало» и «Меняя жизни». В последнем проекте, согласно заявленному актерскому составу, снимутся российские артисты.

Что известно о личной жизни Александра Невского

С первой супругой Екатериной актер познакомился в студенческие годы. Вместе с ней он переехал в Америку, однако спустя 15 лет брака супруги развелись. По словам Александра Невского, при расставании он оставил все свое имущество жене.

В 2010 году Невский состоял в отношениях с танцовщицей Оксаной Сидоренко, в паре с которой участвовал в проекте «Танцы со звездами». В общении с журналистами актер говорил о планах сыграть свадьбу, но в 2012 году был замечен с моделью Марией Гурьевой. Однако эти отношения долго не продлились. На настоящий момент о спутнице Александра Невского ничего не известно.

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