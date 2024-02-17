Обвинения в абьюзе, отсутствие ролей, монастырь: как живет Антон Макарский

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Антон Макарский

Актер и певец Антон Макарский прославился работой в постановке «Нотр-Дам-де-Пари» и исполнением композиции Belle. На протяжении нескольких лет он не снимается в кино. Какие последние новости выходили о нем, почему его супруга Виктория Макарская называет артиста абьюзером?

Что за скандал с абьюзом в семье Макарского

Супруга актера певица Виктория Макарская накануне сообщила, что на протяжении 24 лет живет с абьюзером. По словам исполнительницы, у ее мужа непростой характер. На откровения артистка решилась на YouTube-шоу MUZLOFT, куда Антон Макарский пришел в футболке с надписью «Абьюзер».

«Он же не шутит, что маечку такую надел, он действительно абьюзер. Но дело в том, что 24 года жизни с абьюзером... Я благодарю Бога за это! Потому что тот фантастический полет, взлет, который я получаю, узнавая все о мироздании, — это можно получить только от человека с таким тяжелым характером. Но я не терпила. Когда человек говорит: „Мне дана эта ситуация, чтобы я стал лучше“. И тогда Боженька дает тебе что-то», — объяснила Макарская.

Певец ранее признавался, что во время ссор с женой ломал двери и стол. По его словам, они часто разговаривают на повышенных тонах, чтобы выплеснуть эмоции.

«Бывало, я двери и стол ломал. И в стенку бил кулаком. Но это не ссора, не желание сделать зло, это выход эмоций. Бывает, и покричим друг на друга. И часто разговариваем на повышенных тонах. Это плохо, мы не хвастаемся. Но мы научились такие моменты не впускать в сердце. Мы оба темпераментные люди, но после того как эмоции выплескиваются, можем обняться и поцеловаться. Такая у нас итальянская семья», — сказал он 7days.ru.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Виктория и Антон Макарские

Чем сейчас занимается Антон Макарский

Антон Макарский в апреле 2022 года заявил, что хочет уйти в монастырь вместе со своей женой, однако позднее решил, что у его семьи «другой путь». В сентябре того же года супруги опровергли слухи об эмиграции. Виктория Макарская сообщила, что они находятся в России и занимаются производством фильмов о святынях России. Пара живет в Сергиевом Посаде.

Также супруги гастролируют по стране с «Живым концертом», на котором исполняют свои хиты.

Макарский последний раз появлялся на экране в 2022 году. По словам артиста, сейчас он работает не над количеством сыгранных ролей, а над их качеством, поэтому отказывается от предлагаемых проектов.

«В последнее время мне начали предлагать проекты, сильно похожие на те, что уже были сделаны раньше. А хочется не повторяться: заниматься творчеством, а не ремесленничеством, и максимально развиваться. <...> Я готов на любые образы, но только с одним условием — фильм, в котором буду сниматься, должен быть полезным и со смыслом», — заявил он «Вечерней Москве».

При этом Макарский занялся режиссурой. В январе 2024 года на телеканале «Спас» вышел его фильм об Ульяновской области. Лента была снята в рамках проекта «Святыни России».

Наказывает ли Антон Макарский своих детей

Антон и Виктория Макарские долгое время не могли стать родителями. Все попытки забеременеть, включая два ЭКО, были безуспешными. По словам супруги артиста, после неудачных попыток родить наследника они решили усыновить ребенка, но священник отговорил их от этого.

Сейчас в семье двое детей. В сентябре 2012 года певица родила дочь Марию, а в мае 2015-го появился на свет сын Иван. Антон Макарский на YouTube-шоу «Ваша Наташа» признался, что благодарит Бога за то, что его наследники не родились раньше.

«Я не перестаю благодарить Бога за то, что дети у нас появились не раньше. Сейчас мы тоже не все правильно делаем, скажем мягко. А раньше мы бы просто изуродовали», — заявил артист.

Он обратил внимание, что у них с супругой не получается наказывать детей. По словам артиста, наследники очень хорошо манипулируют родителями, заставляя идти у себя на поводу.

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