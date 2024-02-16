Жена Макарского объяснила, почему 24 года живет с абьюзером Жена актера Антона Макарского заявила, что сложный характер мужа делает ее лучше

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Антон и Виктория Макарские

50-летняя жена актера Антона Макарского Валерия призналась в YouTube-шоу MUZLOFT, что 24 года живет с абьюзером. Артист пришел на программу в футболке с надписью «абьюзер». Макарская пояснила, что это является правдой, и поблагодарила Бога за сложный характер мужа, который помогает ей «стать лучше».

Он же не шутит, что маечку такую надел, он действительно абьюзер. Но дело в том, что 24 года жизни с абьюзером... Я благодарю Бога за это! Потому что тот фантастический полет, взлет, который я получаю, узнавая все о мироздании, — это можно получить только от человека с таким тяжелым характером. Но я не терпила. Когда человек говорит: «Мне дана эта ситуация, чтобы я стал лучше». И тогда боженька дает тебе что-то, — пояснила Макарская.

В 2020 году Макарская рассказала, как они с мужем 13 лет не могли стать родителями. Все попытки, в том числе и два ЭКО, были безуспешными. Во время одной из таких процедур Макарская почувствовала себя плохо. Муж отвез её в больницу, где выяснилось, что причиной стали износившиеся сосуды. После этого Виктория ещё несколько раз попадала в больницу с сильными болями. Оказалось, что экстракорпоральное оплодотворение ей делать было нельзя. После этого случая пара решила усыновить ребенка, но священник отговорил их это делать.

В сентябре 2012 года певица родила дочь Марию, а в мае 2015-го появился на свет сын Иван. Муж Виктории ранее публично заявлял, что является сторонником патриархального уклада в семье, что, судя по всему, устраивает обоих.