Виктория Макарская рассказала, как едва не погибла во время ЭКО

https://static.news.ru/photo/13cd8700-2cb0-11eb-8e97-fa163e074e61_660.jpg Виктория Макарская Фото: makarskie/instagram.com

Певица Виктория Макарская рассказала, как она с мужем Антоном Макарским долгое время не могли стать родителями. Пара пыталась забеременеть на протяжении тринадцати лет.

Все попытки, в том числе и два ЭКО, были безуспешными. Во время одного из ЭКО Макарской дали неверную дозу, в результате которой она почувствовала себя плохо. Муж отвез её в больницу, где выяснилось, что причиной стали прохудившиеся сосуды. После этого Виктория еще несколько раз попадала в больницу с сильными болями. Оказалось, что ЭКО ей делать было нельзя.

Как рассказала 47-летняя артистка в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, после этого случая пара решила усыновить ребенка, но священник отговорил их это делать.

Сейчас в семье двое детей. В сентябре 2012 года певица родила дочь Марию, а в мае 2015-го появился на свет сын Иван. Муж Виктории ранее публично заявлял, что является сторонником патриархального уклада в семье, что, судя по всему, устраивает обоих.

Супруги вместе не только дома, но и на сцене. Специально для них была создана музыкальная программа, с которой они неоднократно гастролировали по стране.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макарская заявила о намерении переехать жить в деревню из-за огромных убытков, которые несут они с мужем. Это связано с отменой концертов на фоне пандемии коронавируса. Пара потеряла большие суммы, ведь только аренда зала стоила им 1,5 млн рублей.