Филипп Киркоров: последние новости 17 февраля, будет ли он в «Маске»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров после скандала из-за «голой» вечеринки посетил Донбасс. Какие еще последние новости о нем известны, кто раскритиковал его поступок, когда поп-король вернется на телевидение?

Что известно о возвращении Киркорова в «Маску»

Филипп Киркоров, несмотря на «отмену» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, остался на месте председателя жюри в новом сезоне «Маски».

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — сообщил Telegram-канал SHOT.

15 февраля на НТВ показали рекламу нового сезона «Маски», в которой зрители заметили музыканта в непривычном образе. Изменения коснулись не только внешнего вида Киркорова, но и его поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — пишет vokrug.tv.

Telegram-канал «Звездная пыль» также сообщил, что руководство НТВ приложило максимальные усилия для возвращения поп-короля в эфир.

«Вопрос, как его намонтируют для выпуска. В рекламных роликах на НТВ его показывают очень мало, без слов, хотя другие члены жюри говорят. Скорее всего, оставят по минимуму, не дадут звездеть, как раньше. Так что наказание Филиппа еще не окончено. Вертать его обратно будут постепенно. Наш источник сообщил, что руководство канала приложило все усилия для возвращения Филиппа в эфир. Он председатель жюри, программа дорогая и рейтинговая, менять коня на переправе — значит поднять новую шумиху», — уточнили авторы публикации.

По информации канала, в первом выпуске Киркоров пришел в черном парике. После этого каждую программу певец будет менять пиджаки и появляться со своими седыми волосами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Зачем Киркоров ездил в Донбасс

Несколько дней назад Филипп Киркоров выступил в городской больнице Горловки. Артист исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег».

Также Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов. Кроме того, он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

После поездки в Донбасс певец опубликовал в соцсетях снимок, сделанный в Доме культуры «Шахтер» в Горловке. Исполнитель напомнил, что именно там впервые прозвучал его хит «Атлантида».

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... силами наших героев», — написал Киркоров.

Кто раскритиковал Киркорова после поездки в Донбасс

Актриса Яна Поплавская опубликовала в микроблоге видео, на котором российские военнослужащие одной из частей высказывают недовольство из-за поездки Филиппа Киркорова в Донбасс.

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте маскхалат и средства бронезащиты, получите оружие. Прибудете в зону СВО и покажете, на что вы способны», — заявил один из бойцов.

В ходе встречи с ранеными российскими военнослужащими поп-король исполнил свой хит «Снег». Журналистка Юлия Скубаева напомнила, что слова этой песни много лет назад написала украинская певица и поэт Ирина Билык, которая с марта 2014 года критиковала РФ, а после начала СВО обвиняла ВС РФ в «разорении» ее дома под Бучей.

«Хорошо, что не гимн Украины. Но он привез гуманитарку. Поэтому мы опять поймем и простим», — отметила Скубаева в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что Киркорову «было плевать» и на Донбасс, и, в частности, на Горловку в течение 10 лет.

«Киркорову было плевать и на Донбасс, и на Горловку 10 лет. Пока там погибали бойцы ополчения, ВС РФ, женщины, дети, старики, он давал в Москве концерты, корпоративы, гастролировал-тусил по миру и „не слышал“ о топонимах Донбасса. Горловка и московская поп-тусовка — в разных вселенных, но теперь эти вселенные внезапно решили объединить, чтобы „отмыть“ Киркорова через героический, истекающий кровью Донбасс. Чтобы потом „оступившийся поп-идол“ мог и дальше заниматься привычным делом», — высказался он.

Актер Алексей Огурцов заявил, что Киркорову следовало бы ухаживать за ранеными в госпиталях, чтобы заслужить прощение аудитории.

«Вот Филипп Бедросович... Да. Привез, значит, колонки, наушники, да, телефоны. Но разве это нужно туда везти? Знаете, вот когда человек съездит... Знаете, я, может быть, прощу Филиппа Киркорова только в одном случае. Когда он будет утки убирать. Когда он будет бинты снимать, которые гноем воняют. Вот, возможно, когда он это сделает, вот тут вот пускай тогда публично сделает, пускай он это покажет, вот тогда я прощу его участие в „голой“ вечеринке», — прокомментировал артист NEWS.ru.

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