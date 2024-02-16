Киркорову и Ивлеевой уже не отмыться: «голая» вечеринка изменила наш мир

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Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров вернулся в телешоу «Маска» одетый и причесанный, порастеряв по дороге все перья, бантики и стразы. Как сделать так, чтобы тебя узнали и не узнали одновременно? Так маленькие дети закрывают ладошками глаза и думают, что спрятались. Но едва ли это возможно при двухметровом росте, а главное — тянущемся за тобой длиннющем шлейфе ошибок, недоразумений и просто некрасивых поступков. Этот шлейф тащится за певцом, как хвост павлина в смиренно сложенном состоянии, но есть ощущение, что еще секунда — и он взлетит выше головы своего хозяина. И мы увидим того самого Филиппа, который путает двери.

Не надо питать иллюзий

Скомканная краткосрочная поездка Киркорова в Донбасс, воспринятая большинством как попытка освежить свою репутацию, была слишком запоздалой и показной. И главное, чтобы у самого артиста не появилось ложных иллюзий, будто он перезагрузил общественное мнение о себе. Ничуть. Возможно, ему и вовсе не стоило туда ехать, поскольку люди чувствуют неискренность.

Никакой дар перевоплощения не в состоянии помочь сегодня фигурантам «голой» вечеринки скрыться от общественного внимания. Почти все они испытали и продолжают испытывать на себе «славу» скандальной вечеринки. Дима Билан жалуется на пережитое, но почему-то уверен, что для него все осталось в прошлом: «У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы, и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается».

Сравнение, конечно, не лишено избыточного самомнения. Но бог с ним, артист, что с него возьмешь. Главное, чтобы и он не питал иллюзий насчет того, что все будет по-старому. Ничего по-старому уже не будет.

Шанс для Билана и Киркорова

Каждый из них должен понять, что не сама ночная история в «Мутаборе» — причина всех несчастий. Вечеринка стала лишь катализатором, выплеснувшим наружу общественное недовольство, копившееся годами. Параллельные миры, в которых жила «эстрадная богема» и простой народ, еще не пересеклись, но сблизились настолько, что игнорировать это обстоятельство уже невозможно. Жировать и глумиться у всех на виду уже не получится. Концерты Димы Билана в Crocus City Hall и участие Филиппа Киркорова в пятом сезоне телешоу «Маска» — это не прощение. Это шанс переосмыслить свою дальнейшую жизнь, разобраться, с кем ты и в какие двери тебе не следует больше заходить никогда. Некоторые не получили даже этого шанса. У Лолиты Милявской рухнул юбилейный гастрольный тур, блогер Ивлеева получила разбирательство по иску на $1 млрд, а рэпер Vacio учит строевой устав Вооруженных сил РФ.

Quod erat demonstrandum

Усидеть на двух стульях не удастся никому. Об этом ясно дали понять Филиппу Киркорову, причем не здесь, в России. Привет прилетел с Украины.

Певица, поэтесса и по совместительству русофобка Ирина Билык была возмущена тем, что в военном госпитале в Горловке артист исполнил ее песню «Снег». Она даже посвятила Киркорову стихотворение, в котором назвала его «гением срама и наготы», а также написала, что он «продал душу дьяволу».

В общем, как говорят математики, quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать!

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