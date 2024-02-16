«Суд не место для хайпа»: адвокат Жорин об отклонении иска к МТС Жорин назвал хайпом миллиардный иск к МТС из-за вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иск на $1 млрд к МТС из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой является банальным хайпом, заявил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, никто не сможет взыскать эту сумму с компании.

Адвокат считает, что произошел такой же вариант, как и в других аналогичных исках. А именно — МТС выбрали в качестве ответчика, чтобы изменить подсудность и подать в другую инстанцию.

Никто никакой миллиард не взыщет. Это все очевидно. Очевидно, для чего делаются такие хайповые иски — для привлечения внимания. На мой взгляд, суд правильно делает, что даже не принимает к рассмотрению. Суд не место для очевидного и банального хайпа, — пояснил он.

Ранее Таганский суд Москвы отклонил миллиардный иск к МТС из-за скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Истец Александр Трещев требовал от компании компенсировать моральный вред и перечислить $1 млрд в фонд поддержки участников специальной военной операции на Украине «Защитники Отечества».

Суд с третьего раза принял иск с требованием компенсации в $1 млрд за «голую» вечеринку. До этого суды дважды не принимали аналогичные исковые заявления. Общественники считают, что «90% всех звезд» на вечеринке были «подопечными» МТС, в том числе Лолита Милявская, которая сотрудничала с «МТС Мьюзик», и Филипп Киркоров, «в чье шоу компания МТС инвестировала порядка одного миллиарда рублей».