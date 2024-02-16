Суд отклонил иск на $1 млрд против МТС из-за вечеринки Ивлеевой

Фото: t.me/moscowcourts

Таганский суд Москвы отклонил миллиардный иск к МТС из-за скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Истец Александр Трещев требовал от компании компенсировать моральный вред и перечислить $1 млрд в фонд поддержки участников специальной военной операции на Украине «Защитники Отечества».

Адвокат МТС после объявления вердикта суда отказался общаться с журналистами. Он переадресовал все вопросы в пресс-службу компании.

Все через пресс-службу. Я не уполномочен общаться с прессой, — отметил он.

Таганский суд Москвы с третьего раза принял иск с требованием компенсации в $1 млрд за «голую» вечеринку. До этого суды дважды не принимали аналогичные исковые заявления.

Перед Новым годом российские общественники из движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить участие вице-президента МТС Игоря Мишина в «голой» вечеринке. Сопредседатель партии «Справедливая Россия» писатель Захар Прилепин объявил, что компания была спонсором скандального мероприятия.

Общественники считают, что «90% всех звезд» на вечеринке были «подопечными» МТС, в том числе Лолита Милявская, которая сотрудничала с «МТС Мьюзик», и Филипп Киркоров, «в чье шоу компания МТС инвестировала порядка одного миллиарда рублей».