Билан сравнил себя с Иисусом? Что он сказал о последствиях «голой» тусовки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Заслуженный артист РФ Дмитрий Билан рассказал, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пережил много испытаний. Почему певец сравнил себя с Иисусом, как он пытался очистить репутацию после скандального мероприятия?

Как «голая» вечеринка отразилась на жизни Билана

14 февраля в Crocus City Hall состоялся большой сольный концерт Билана под названием «Невозможное возможно», после которого он ответил на вопросы журналистов. По словам артиста, за последние месяцы он прошел много испытаний, о которых не писали СМИ, из-за чего у него появилось ощущение, будто он спустился с Голгофы — холма, на котором, по Новому Завету, был распят Иисус Христос.

«У меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он связан не совсем с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи», — приводит слова Билан Woman.ru.

Как Билан «отмывался» от вечеринки Ивлеевой

После скандальной вечеринки Билан опубликовал видеообращение. Артист не знал, что его ждет на мероприятии Ивлеевой, и назвал «голую» тусовку арт-выставкой. Билан также отметил, что посещение светских мероприятий — это часть его профессии.

«20 декабря я был приглашен на арт-выставку Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие было как окно между другими моими работами. О дресс-коде я знал, но понимание его у каждого свое <...>. Знать заранее, что позволит себе надеть тот или иной человек, я просто не мог. Могу отвечать только за себя», — объяснял тогда Билан.

Артист также подчеркивал, что уважает своих зрителей и соотечественников и «прекрасно понимает негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

«Прошедшее мероприятие — это не отражение меня. Я никому не вредил, разве что только себе», — заявил Билан, отметив, что кадры с мероприятия «нельзя было транслировать в инфополе».

16 января Билан приехал в Донбасс, чтобы поддержать жителей ДНР и участников спецоперации на Украине. Военкор Андрей Руденко сообщил, что артист привез «реальную помощь детям в виде протезов».

Певец передал гуманитарную помощь в Республиканский травматологический центр. Он подарил маленьким пациентам сладкие наборы и умные колонки «Яндекс.Станция», а коллективу медучреждения для облегчения работы передал планшеты. Там же Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями.

В рамках поездки в ДНР артист побывал в донецком приюте для бездомных животных «ПИФ», которому передал 3 млн рублей. Далее Билан поехал в Горловку, где передал Детскому социальному центру кондиционеры.

Завершилась поездка в Макеевке, поселке Бажанова, где находится частный кошачий приют. В сентябре у артиста умер кот Соломон. Из приюта он забрал с собой в Москву нового питомца по имени Шахтер.

Простят ли Билана за участие в «голой» вечеринке

Продюсер Павел Рудченко не исключил, что после Филиппа Киркорова «простят» и других гостей «голой» вечеринки, в том числе музыкантов Диму Билана и Анну Асти. По его словам, оба артиста оделись «более достойно».

«Реабилитировать могут Билана и Асти, они непосредственно были участниками вечеринки, но оделись более достойно, в концертные костюмы, не популяризировали это дело. Было видно по их эмоциям, что они не особо поддерживают эту вечеринку. Милявская — не думаю, что неофициально ее реабилитируют», — сказал Рудченко.

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