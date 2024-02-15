Бойкот, нацистская пародия, проверка на ЛГБТ: черная полоса в жизни SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

С конца 2023 года SHAMAN (Ярослав Дронов) несколько раз оказывался в неприятных ситуациях, которые происходили в жизни артиста одна за одной. Закончилась ли черная полоса в жизни музыканта, какие сложности он смог преодолеть?

Что за скандал с нацистской пародией на хит SHAMAN

Жителя Красноярского края оштрафовали за публикацию пародии на клип Дронова «Мы». Мужчина использовал кадры из фильма «Кабаре», на которых была представлена нацистская символика.

NGS24.RU со ссылкой на решение суда сообщает, что житель Дзержинского района опубликовал провокационный ролик на своей странице во «ВКонтакте». В видео было представлено слайд-шоу из кадров, где SHAMAN стоит на Красной площади с повязкой в цветах российского флага на плече, и вставок из фильма «Кабаре» Боба Фосса с поющими гитлерюгендами, на плечах которых расположена свастика.

Перемежающиеся сцены сопровождались песней на русском языке, в которой SHAMAN сравнивали с германскими нацистами. В решении суда говорится, что ролик набрал 15 просмотров.

Красноярец признал вину, но отметил, что не знал о запрете демонстрации нацистской символики. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере тысячи рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Правда ли, что SHAMAN подозревали в пропаганде ЛГБТ

В конце января стало известно, что активист Ян Коробков написал заявление с просьбой проверить SHAMAN на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Общественнику не понравилось, что музыкант наносит макияж во время съемок. Позже сообщалось о проверке по факту заявления.

«В кадре Дронов Я. Ю. поет следующие строки: „Я русский!“ Таким образом, создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты», — говорилось в опубликованном Telegram-каналом обращении Коробкова.

Представитель МВД Ирина Волк назвала информацию о проверке вбросом. Она подчеркнула, что у полиции нет вопросов «ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», и пожелала артисту творческих успехов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что известно о бойкоте SHAMAN

Своеобразный бойкот певца начался на фестивале «Песня года» в декабре 2023 года. Во время исполнения финальной песни селебрити, среди которых были Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и Полина Гагарина, игнорировали Дронова. Как сообщал «Царьград», бойкот выражался в том, что именитые артисты старались не встречаться взглядом с SHAMAN, только Николай Басков изредка нарушал это действие.

Издание отметило, что певец Леонид Агутин и вовсе отказался выходить на одну сцену с музыкантом и выступал отдельно. Свое решение он объяснил тем, что петь рядом с Дроновым — «это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

При этом сам Агутин позднее заявил, что опубликованная информация является ложной. Пресс-служба артиста распространила заявление спустя месяц после инцидента.

Сам Дронов рассказал, что не слышал об объявленном ему бойкоте. По его словам, он в нормальных отношениях со всеми коллегами и никогда не оказывался в конфликтных ситуациях с ними.

«Серьезно? Не слышал о таком. Каким номером я выйду на сцену, мне совершенно без разницы. Главное, что люди, которые ждут моих песен, их услышат. Что касается конфликтных ситуаций — никогда с ними не сталкивался. С кем-то из артистов мы дружим, а со всеми другими коллегами у меня нормальные рабочие отношения», — заявил SHAMAN в интервью «Известиям».

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