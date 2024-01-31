МВД проверит SHAMAN на ЛГБТ-пропаганду: при чем тут клип «Я русский»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

МВД проверит певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и оскорбление чувств верующих. Что об этом нужно знать?

За что SHAMAN проверяют на пропаганду ЛГБТ

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», заявление с просьбой проверить певца SHAMAN в правоохранительные органы подал активист Ян Коробков. В своем заявлении он обратил внимание на то, что исполнитель наносит макияж во время съемок.

«По его мнению, клип „Я русский“ пропагандирует ЛГБТ, потому что в нем SHAMAN выступает с подведенными глазами. „В кадре Дронов Я. Ю. поет следующие строки: „Я русский!“ Таким образом, создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты“, — написано в обращении», — сообщает «Осторожно, новости».

Авторы канала также отметили, что заявитель обратил внимание на то, что в клипе SHAMAN есть эпизоды, где мужчины хлопают артисту, носят его на руках и в результате этих действий могли «трогать его половые органы».

За что SHAMAN проверяют на оскорбление чувств верующих

Ян Коробков, как сообщает источник, в клипе SHAMAN на песню «Я русский» рассмотрел и признаки оскорбления чувств верующих.

«Коробков усмотрел признаки оскорбления чувств верующих в клипе, потому что в нем есть аудиодорожка с колокольным звоном, а в адресной строке (стандартная ссылка, где расположен клип на YouTube) появляется аббревиатура FAP, которая в английском сленге означает мастурбацию», — уточнили «Осторожно, новости».

Активист обратил внимание, что на момент написания жалобы клип артиста просмотрели более 48 млн раз, в связи с чем невозможно установить, какое количество людей могло быть оскорблено или поддаться ЛГБТ-пропаганде.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

«Коробков просит наказать певца „по всей строгости закона“, поскольку он испытал от просмотра клипа моральный стыд», — пояснил источник.

При этом в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости» Ян Коробков назвал свое заявление пост-ироничным и сообщил, что подал его в правоохранительные органы в свете ужесточения законов, заранее зная, что МВД будет обязано провести проверку.

Кого штрафовали за пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около 100 административных протоколов за демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента и его пропаганду на ТВ и в онлайн-кинотеатрах. Общая сумма выписанных за год штрафов составила более 50 млн рублей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал Aiva за трансляцию клипа песни Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду движения ЛГБТ.

Суд установил, что кадры в ролике создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности с союзом мужчины и женщины. Сергей Лазарев никак не комментировал ситуацию, но удалил клип на песню со своего канала на YouTube.

Таганский районный суд Москвы признал виновным ООО «Рестрим Медиа», которому принадлежит платформа Wink, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП. Организации назначили штраф в размере 2 млн рублей. Однако онлайн-кинотеатр намерен обжаловать приговор.

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