Биография Юрия Антонова: любовь, музыка и котики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Биография Юрия Антонова

Юрия Антонова можно с уверенностью назвать всенародно любимым певцом и композитором. Одним из ярких тому доказательств служит множество советских мультфильмов, в которых за кадром звучат произведения в исполнении автора или их напевают анимационные герои. Сегодня расскажем биографию Юрия Антонова, узнаем, каким был его путь к всесоюзной известности и чем музыкант занимается сейчас.

Чем увлекался Юрий Антонов в раннем возрасте

Юрий Антонов родился в Ташкенте 19 февраля 1945 года. Сюда его мама, Наталья Литовченко, была отправлена в эвакуацию с захваченной немцами Украины. Отцом мальчика был морской пехотинец Михаил Антонов. После того как закончилась война, Антонова-старшего откомандировали в Потсдам для продолжения службы. Вскоре жена с малышом приехали к нему в Германию.

Потом в семье появилась девочка — Жанна, а через несколько лет семья Антоновых переехала в Белоруссию, куда перевели Михаила. Именно здесь, в небольшом городе Молодечно, Юра пошел в школу. Чтобы мальчик был чем-то занят в свободное от уроков время, родители отдали его учиться музыке.

Мать Юры была родом с Украины, и в их доме часто звучали мелодичные песни на украинском языке. В результате выяснилось, что мальчик не только имеет хороший слух, прекрасно играет на различных инструментах, но еще и хорошо поет. Именно увлечение музыкой позволило ему получить первую работу — в 14 лет он стал руководить хором при местном железнодорожном депо и именно за исполнение этих обязанностей получил свою первую зарплату.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Как Юрий Антонов стал певцом

В старших классах школы уже было ясно, что свою судьбу Юрий Антонов свяжет с музыкой: он подал документы в музыкальное училище, успешно отучился и после окончания уехал по распределению в Минск, а потом устроился в филармоническую труппу.

Когда пришло время, будущий артист отправился в армию, но и здесь он занимался музыкой — организовал ансамбль, с которым давал концерты на различных мероприятиях.

Как Юрий Антонов стал певцом

После демобилизации Антонов попал в ансамбль «Тоники», где занимался аранжировками, исполнял партии на гитаре и даже снялся в фильме «Отчего же нам не петь!». Именно в составе этого коллектива он написал свои первые произведения в соавторстве с коллегами.

Во время гастролей в Донецке талантливого артиста заметили организаторы известного на весь Союз ВИА «Поющие гитары» и предложили ему присоединиться к их коллективу. Юрий Антонов без раздумий согласился и уехал в Ленинград.

Именно в составе этого коллектива музыкант стал известен на весь Союз — впервые со сцены прозвучала написанная им песня «Нет тебя прекрасней», а слушатели узнали имя автора.

Затем он перешел в группу «Добры молодцы» и в составе этого коллектива выпустил свои первые альбомы с такими произведениями, как «Нет, не я», «Отчего», «Несет меня течение», а затем, в сотрудничестве с музыкантами оркестра «Современник», — «Ну что с ним делать», «Третий день», «У берез и сосен».

В последующие годы произведения, написанные Юрием Антоновым, появились в репертуарах таких признанных коллективов, как «Веселые ребята», «Земляне», «Современник», «Поющие сердца», «Красные маки». Его произведения пели мэтры советского эстрады Лев Лещенко и Валерий Ободзинский.

Фото: В. Киселев/РИА Новости Жизнь Юрия Антонова

После этого Антонов вместе с музыкантами ансамбля «Аракс» записал песни «Зеркало» и «Анастасия», «Золотая лестница» и «Я вспоминаю», «Жизнь» и «Двадцать лет спустя», «Маки» и «Крыша дома твоего». Совокупный тираж пластинок с этими произведениями превысил 20 млн копий.

1982 год ознаменовался двумя событиями. Во-первых, Юрий Антонов был признан лучшим певцом Союза по версии рубрики «Звуковая дорожка» газеты «Московский Комсомолец». Во-вторых, на Одесской киностудии начались съемки ленты «Берегите женщин», для которой певец написал и исполнил почти все музыкальные темы, в том числе ставшую хитом песню «Море, море».

Эти события позволили маэстро выпустить первые альбомы на студии звукозаписи «Мелодия», а во второй половине 1980-х годов выступить в роли композитора для фильмов «Прежде чем расстаться», «Салон красоты», «Приказ». Стоит заметить, что в некоторых из лент, для которых он писал музыкальное сопровождение, Юрий Антонов снимался в эпизодических ролях. Это сделало узнаваемым не только его голос и мелодии, но и образ. На середину последнего десятилетия СССР пришлись самые яркие годы карьеры маэстро.

Спад карьеры Юрия Антонова

В 1987 году во время выступления один из зрителей прилюдно обвинил певца в халтуре, после чего Юрий Антонов демонстративно ушел за кулисы, не доиграв концерт для пятитысячного зала. Это стало началом целого ряда неприятностей в карьере певца. Он стал невыездным, на радиостанциях не пускали в эфир его песни. Травля артиста в прессе продолжалась до тех пор, пока он не написал письмо лично Михаилу Горбачеву. После чего выпады в сторону музыканта прекратились.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Юрий Антонов

В первое десятилетие новой России Юрий Антонов практически исчез со сцены, однако его произведения по-прежнему оставались популярными. Новый альбом певца «Нет тебя прекрасней» вышел лишь в начале 2000-х годов. Но в последующие годы артист приостановил работу над студийными звукозаписями, поскольку его глубоко возмущало, что из-за пиратских копий альбомов такая работа не приносила прибыли. Дискография Антонова пополнилась новым альбомом только в 2018 году. В проект «Дорога к морю» вошло 10 песен:

Дорога к морю

Не рвите цветы

Девочка школьных лет

Этот перекрёсток

В глаза мне посмотри

Если любишь ты

Маки

Бабье лето

Просто пойми

Уже несколько лет певец активно работает над новыми аранжировками и версиями своих произведений, а также активно борется с пиратством.

Жены и дети Юрия Антонова

Артист не любит говорить о личной жизни, о его бурных романах, которые он пережил в молодости на волне успеха, известно мало. Официально музыкант был женат три раза. Его первая супруга, Анастасия (в некоторых источниках ее называют Идой), после развода уехала жить в Америку. Вторая жена, Мирослава, была родом из Югославии. Третья жена, Анна, после расставания с Юрием Антоновым переехала жить во Францию.

Кроме этого, у Юрия Антонова двое детей — дочь Людмила, которая проживает во Франции, и сын Михаил, появившийся на свет в 1996 году, который живет, как и отец, в Москве.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Дети Юрия Антонова

Что происходит в жизни Юрия Антонова сейчас

Юрий Антонов знаменитый поклонник кошек. В его большом доме в Подмосковье живет несколько котов и кошек, а также собаки, домашние птицы и много других животных. Количество питомцев постоянно растет, поскольку музыкант регулярно подбирает с улицы и спасает бездомных животных.

Помимо ухода за многочисленными четвероногими и крылатыми друзьями артист периодически выступает на крупных концертах. Новых песен композитор не выпускал давно, однако у него в запасе накопилось достаточно неизданных произведений, над которыми он работает по мере возможности.

Читайте также:

Биография Владимира Машкова: от студента биофака до худрука «Табакерки»

Биография Вячеслава Бутусова и история группы «Наутилус Помпилиус»

Почему не женат Виктор Сухоруков, кто считает его гениальным актером

Михаил Калашников: жизнь оружейного гения

Как построил карьеру Дмитрий Дибров: журналист, актер, музыкант, писатель