СМИ пишут, что российский юморист Евгений Петросян находится в реанимации Боткинской больницы. Что с ним случилось, чем он заболел, насколько опасна ситуация?
Как Петросян оказался в реанимации
Telegram-канал Mash сообщил, что юморист переведен в реанимацию 15 февраля после сложной операции на руке.
«В течение нескольких часов Евгений Ваганович продолжит находиться под присмотром врачей, и, если все будет идти по плану, его переведут в обычную палату. Дальше реабилитация», — пишет канал.
Петросян попал в больницу 11 февраля. Как сообщил Mash, артист споткнулся на улице Лесной в центре Москвы. Он получил серьезный перелом со смещением, который потребовал оперативного вмешательства и установки титановых пластин для скрепления кости. Его друг писатель Георгий Тереков назвал операцию «несерьезной».
Чем болеет Петросян
Ученый-геронтолог Валерий Новоселов заявил ОСН, что Евгений Петросян, вероятно, страдает от старческого остеопороза и поэтому получил серьезный перелом при падении.
«Евгению Вагановичу уже 78 лет — это возраст старости <...>. Что говорят о Петросяне его 78 лет? О том, что у него, очевидно, есть возрастозависимые заболевания, синдромы и состояния», — заявил геронтолог.
Он отметил, что, хотя Петросян получил нетяжелый перелом руки, старческая хрупкость костей очень опасна.
«Часто такие люди при простом падении с высоты своего роста, когда их даже никто не толкает, и на земле нет никакого выпуклого предмета или выдающейся складки местности, ломают себе шейки бедра, предплечья, позвонки и ребра. Это называется остеопоротический перелом, вызванный хрупкостью костной ткани», — объяснил Новоселов.
Где жена Петросяна
Как отмечает StarHit, молодая жена юмориста Татьяна Брухунова никак не комментировала сообщения о падении и госпитализации мужа. В эти дни она отдыхала в Китае и публиковала в соцсетях фото из ресторана.
Ранее перед Новым годом Евгения Петросяна заметили пьющим пиво в ресторане в полном одиночестве.
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