Петросян в реанимации: что случилось, чем он болен, насколько все опасно

Фото: Кирилл Зыков /Агентство «Москва»

Евгений Петросян

СМИ пишут, что российский юморист Евгений Петросян находится в реанимации Боткинской больницы. Что с ним случилось, чем он заболел, насколько опасна ситуация?

Как Петросян оказался в реанимации

Telegram-канал Mash сообщил, что юморист переведен в реанимацию 15 февраля после сложной операции на руке.

«В течение нескольких часов Евгений Ваганович продолжит находиться под присмотром врачей, и, если все будет идти по плану, его переведут в обычную палату. Дальше реабилитация», — пишет канал.

Петросян попал в больницу 11 февраля. Как сообщил Mash, артист споткнулся на улице Лесной в центре Москвы. Он получил серьезный перелом со смещением, который потребовал оперативного вмешательства и установки титановых пластин для скрепления кости. Его друг писатель Георгий Тереков назвал операцию «несерьезной».

Чем болеет Петросян

Ученый-геронтолог Валерий Новоселов заявил ОСН, что Евгений Петросян, вероятно, страдает от старческого остеопороза и поэтому получил серьезный перелом при падении.

«Евгению Вагановичу уже 78 лет — это возраст старости <...>. Что говорят о Петросяне его 78 лет? О том, что у него, очевидно, есть возрастозависимые заболевания, синдромы и состояния», — заявил геронтолог.

Он отметил, что, хотя Петросян получил нетяжелый перелом руки, старческая хрупкость костей очень опасна.

«Часто такие люди при простом падении с высоты своего роста, когда их даже никто не толкает, и на земле нет никакого выпуклого предмета или выдающейся складки местности, ломают себе шейки бедра, предплечья, позвонки и ребра. Это называется остеопоротический перелом, вызванный хрупкостью костной ткани», — объяснил Новоселов.

Где жена Петросяна

Как отмечает StarHit, молодая жена юмориста Татьяна Брухунова никак не комментировала сообщения о падении и госпитализации мужа. В эти дни она отдыхала в Китае и публиковала в соцсетях фото из ресторана.

Ранее перед Новым годом Евгения Петросяна заметили пьющим пиво в ресторане в полном одиночестве.

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